Este sábado, lluvias en el norte peninsular y Baleares y temperaturas sin grandes cambios

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Madrid, 24 oct (EFE).- La situación de estabilidad se mantendrá este sábado, salvo en el norte peninsular, donde se registrarán precipitaciones que podrán afectar también al norte de Baleares, con descenso de temperaturas en el este de la península y el archipiélago balear y ascensos o pocos cambios en el resto del territorio.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el oeste de Galicia, área cantábrica oriental, Pirineos y nordeste de Cataluña se registrarán precipitaciones que podrán afectar al norte de Baleares, donde se podrán producir chubascos en general moderados.

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En el resto del territorio nacional, habrá cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas y probables bancos de niebla matinales dispersos en montañas del norte peninsular. Mientras, en los Pirineos, la cota de nieve estará en torno a 1.600/1.800 metros, que irá en ascenso.

En Canarias, los cielos estarán nubosos o cubiertos, con precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas registrarán pocos cambios. Se prevé viento alisio fuerte, con probables rachas muy fuertes.

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Las temperaturas máximas bajarán en el este peninsular y en Baleares, con ascensos en el resto. Mínimas en descenso en la península y Baleares. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular.

Soplará viento de componente oeste en la península y Baleares, que será moderado en el archipiélago, zonas de litoral y del interior nordeste, y con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el norte de Galicia, Cantábrico, tramontana en Ampurdán y cierzo en el bajo Ebro.

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- GALICIA: brumas matinales acompañadas de bancos de niebla dispersos en zonas bajas del interior norte. Intervalos de nubes altas aumentando a nuboso o cubierto, sin descartar lluvias débiles en el oeste de A Coruña.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, máximas en ascenso o sin cambios. Vientos flojos variables arreciando hasta moderados en el tercio septentrional, con rachas que podrían ser muy fuertes en zonas montañosas del tercio norte de Lugo.

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- ASTURIAS: cielos velados en la cordillera y en el suroeste y que pueden ir acompañados de brumas y nieblas asociadas. Temperaturas mínimas a la baja, máximas en aumento. Heladas débiles en cumbres. Viento flojo arreciando a moderado en el litoral.

- CANTABRIA: cielos velados que podrán llevar brumas y nieblas asociadas. Algunas lluvias débiles en el litoral oriental. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en ascenso o con pocos cambios. Heladas débiles en cumbres del suroeste.

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En el litoral, viento flojo a moderado; en el interior, viento flojo variable, con intervalos moderados en el extremo meridional.

- PAÍS VASCO: probables brumas y nieblas matinales en el interior. Cielos velados de nubes altas acompañadas de abundante nubosidad en el litoral, con lluvias débiles dispersas que pueden extenderse a algunas zonas.

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Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso o sin cambios. Viento flojo, en el litoral soplará moderado.

- CASTILLA Y LEÓN: probables brumas o bancos de nieblas matinales, menos probables en el sureste. Intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero o moderado descenso, máximas en ligero o moderado ascenso.

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Heladas débiles en zonas de montaña del noroeste, la Ibérica y localmente en la meseta. Viento variable, tendiendo a flojo con algún intervalo de moderado.

- NAVARRA: cielos velados de nubes altas y abundante nubosidad baja matinal en el tercio norte con brumas asociadas y, en zonas altas, nieblas dispersas. Lluvias débiles y algún chubasco aislado en el noroeste y en Pirineos. La cota de nieve por encima de 1.900 metros.

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Temperaturas mínimas a la baja o con pocos cambios; máximas sin cambios o en ligero aumento. Viento flojo que tiende pronto a variable.

- LA RIOJA: intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas sin cambios o en ligero ascenso. Heladas débiles en cotas altas. Viento flojo variable, con intervalos de moderado en la Ribera.

- ARAGÓN: en el Pirineo, cielo con intervalos de nubes bajas aumentando a intervalos nubosos; poco nuboso en el resto. Probabilidad de precipitaciones débiles en el Pirineo occidental. La cota de nieve por encima de 1.600 metros.

Temperaturas mínimas en descenso o con cambios ligeros en el resto; máximas en ligero ascenso o sin cambios. Heladas débiles en cotas altas del Pirineo y del sistema Ibérico. Viento flojo, con un intervalo de moderado, tendiendo a dirección variable en la mitad norte.

- CATALUÑA: cielo nuboso o poco nuboso. Probabilidad de precipitaciones, en forma de chubascos localmente fuertes en el litoral y prelitoral del sur de Girona y este de Barcelona, y en forma de lluvia, o nieve débil por encima de 1.600 metros en el valle de Arán, con tendencia a remitir.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros, máximas en ascenso o en descenso ligero. Heladas débiles en cotas altas del Pirineo. Viento moderado, con probabilidad de rachas muy fuertes en el Ampurdán y Tarragona, con tendencia a amainar; en el resto, flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero o moderado descenso; máximas en ligero ascenso o sin cambios. Viento flojo variable.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en descenso; máximas sin cambios, excepto un ascenso en cotas altas de la sierra. Viento flojo variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas a la baja, máximas en aumento o con pocos cambios. Heladas débiles en zonas altas de las serranías de Cuenca y Guadalajara. Vientos flojos de dirección variable.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con nubes altas o intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en descenso o con cambios ligeros; máximas a la baja o sin cambios. Viento moderado en Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes disminuyendo a flojo de dirección variable.

- REGIÓN DE MURCIA: Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el litoral, con posibles chubascos ocasionales. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas a la baja. Vientos flojos variables con intervalos moderados de componente norte en el litoral por la mañana.

- BALEARES: en Menorca y nordeste de Mallorca, intervalos nubosos, con chubascos dispersos y ocasionales remitiendo; en el resto, intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en ascenso; diurnas en descenso. Viento entre flojo y moderado.

- ANDALUCÍA: cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas. Probables precipitaciones débiles ocasionales en el extremo oriental. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios; máximas en aumento, sin cambios o a la baja.

Vientos flojos variables, con intervalos moderados en los litorales. Levante moderado en el Estrecho.

- CANARIAS: en el norte de las islas montañosas, este de La Palma y área metropolitana de Tenerife, predominio de los cielos nubosos, con apertura de claros y probabilidad de lluvias de carácter débil en general. En el resto de zonas, intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas.

Calima ligera en altura. Temperaturas máximas sin cambios o en ligero ascenso; mínimas en ligero a moderado aumento. Viento moderado, con intervalos ocasionales de fuerte en las vertientes noroeste y sudeste, sin descartar rachas localmente muy fuertes en el caso de las islas montañosas. EFE