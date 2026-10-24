El presidente de Ceuta se suma a la manifestación en Madrid por la crisis migratoria

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Ceuta, 24 oct (EFE).- El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha anunciado que, junto a varios de sus consejeros, participará en la marcha que la plataforma ciudadana Mujeres Caballas ha convocado este domingo en la capital de España bajo el lema "Ceuta se planta en Madrid".

La manifestación comenzará a las 11.30 horas en la glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha, y recorrerá el paseo del Prado, la zona de Neptuno y la carrera de San Jerónimo hasta la plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados, donde está prevista la lectura de un manifiesto.

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Entre las principales reivindicaciones de Mujeres Caballas figuran el refuerzo de la seguridad fronteriza, una mayor presencia y compromiso del Estado, la reforma de la Ley de Extranjería y la aplicación efectiva de los procedimientos europeos de retorno así como medidas que permitan garantizar una Ceuta segura, digna y tranquila.

Las impulsoras de la marcha han explicado que la misma surgió como consecuencia de una preocupación de un grupo de mujeres de la ciudad -de distintas profesiones- ante la falta de medidas para que Ceuta pudiera recuperar la normalidad.

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El movimiento aglutina a mujeres de diferentes sectores profesionales e ideologías de Ceuta, aunque han dejado claro que se trata de una movilización totalmente abierta a la ciudadanía, sin distinción de género. EFE