El PP de Ceuta decide poner a un consejero de la Asamblea para candidato al Congreso

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Ceuta, 24 oct (EFE).- El PP de Ceuta ha decidido presentar como candidato al Congreso al actual consejero de Urbanismo y Transportes del Gobierno ceutí, Rafael Martínez Peñalver, mientras que ha optado por mantener a las dos personas que han tenido esta representación para el Senado.

En un comunicado, el Partido Popular de Ceuta ha aprobado por unanimidad, en la reunión celebrada por su Comité Electoral Provincial, la propuesta de candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Un equipo de hombres y mujeres "comprometidos con Ceuta, con vocación de servicio público, responsabilidad y ganas de trabajar por el presente y el futuro" de la ciudad.

La candidatura forma parte del proyecto nacional del Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo, "un proyecto en el que Ceuta ocupa un lugar prioritario y que tiene entre sus compromisos trabajar codo con codo con nuestra ciudad para afrontar sus problemas, atender sus necesidades y garantizar que sus reivindicaciones tengan voz y respuesta en las instituciones nacionales".

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La propuesta, elevada al Comité Electoral Nacional para su aprobación, está integrada por Rafael Martínez Peñalver al Congreso y Abdelhakim Abdeselam y Cristina Díaz al Senado.

El PP de Ceuta ha añadido que afronta esta cita electoral con un equipo "que combina compromiso, responsabilidad y voluntad de servicio, una candidatura en la que tanto los titulares como los suplentes forman parte de un mismo proyecto, unidos por el objetivo de defender los intereses de Ceuta y trabajar para mejorar la vida de sus ciudadanos". EFE

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