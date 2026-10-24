Espana agencias

El PP asegura que la norma del Gobierno para los centros de datos es "el fin del futuro tecnológico de España"

24/10/2026 La candidata 'popular' al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, y el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, atienden a los medios durante su visita al centro de datos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata. POLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA AUTONOMÍAS PP DE EXTREMADURA
24/10/2026 La candidata 'popular' al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, y el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, atienden a los medios durante su visita al centro de datos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata. POLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA AUTONOMÍAS PP DE EXTREMADURA
Guardar

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha arremetido este sábado contra la legislación diseñada por el Gobierno para los centros de datos al asegurar que es el "fin del futuro tecnológico de España" y el "fin de las posibilidades de Extremadura".

En declaraciones a los medios en los terrenos donde se ubicará un centro de datos de Merlin Properties, en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Nadal ha asegurado que España necesita una legislación "favorable" al desarrollo de las nuevas tecnologías, frente al Real Decreto Ley que ha desarrollado el Gobierno, que "hace imposible el desarrollo de centros de datos".

PUBLICIDAD

"En la práctica, es el fin del desarrollo de los centros de datos en España si se aprueba este Real Decreto tal como lo ha planteado el Gobierno. Es decir, es el fin del futuro tecnológico de España, es el fin de las posibilidades de Extremadura, de ser parte de los nuevos desarrollos tecnológicos, de la nueva creación de empleo y de un empleo de calidad, de alto nivel, como nunca ha tenido Extremadura en su historia, porque su situación geográfica de aislamiento lo impedía", ha asegurado Nadal.

Nadal ha expresado su convencimiento de que Extremadura tiene "un gran futuro" que estará asociado a las nuevas tecnologías, puesto que las nuevas tecnologías requieren "energía" y "espacio". Además, ha asegurado que los centros de datos pueden atraer inversión, actividad económica y empleo de calidad, no solo directo, sino también vinculado al desarrollo de todo un ecosistema tecnológico en la región.

PUBLICIDAD

Sin embargo, además de advertir de posibles restricciones por la legislación que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, Nadal ha señalado que estas infraestructuras necesitan de un refuerzo "inmediato" de la red eléctrica, denunciando que el Ejecutivo central no ha invertido "en nada".

Por ello, ha insistido en el compromiso del PP de poner en marcha un "plan de choque" para resolver los problemas de acceso a la red eléctrica en un plazo máximo de 12 o 18 meses.

Nadal ha realizado la visita al centro de datos junto a la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Cáceres para las elecciones generales del 29 de noviembre, Cristina Teniente, quien ha asegurado que "el único Gobierno que puede garantizar la continuidad de Almaraz más allá de 2030 es el de Alberto Núñez Feijóo", una demanda, ha subrayado, "absoluta" para la provincia de Cáceres y para toda Extremadura.

La candidata popular ha denunciado que, durante esta legislatura, la central nuclear ha vivido "una amenaza de cierre" y sucesivas votaciones en el Congreso en contra de su prórroga, con el voto en contra de los diputados socialistas extremeños. "Sabemos lo que eso supone para el desarrollo y el empleo de nuestra región", ha afirmado.

Teniente ha asegurado que Almaraz es uno de los pilares fundamentales de Campo Arañuelo, de la provincia de Cáceres y de Extremadura, y ha advertido de que el proyecto de Real Decreto sobre centros de datos supone "una puñalada al sector, al desarrollo y a las expectativas de progreso industrial" de la región.

"Ya basta, ya está bien. No puede ser que tengamos un Gobierno que haya sido una losa para todo esto", ha señalado la candidata, quien ha insistido en que proyectos como el de Merlin Properties, capaces de movilizar "miles de millones de euros" y generar cientos de empleos directos y miles de indirectos, "solo serán una realidad" con un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

Antes de encender la calefacción, comprueba esto: el truco para detectar si tus ventanas pierden calor

Solo necesitas un mechero para comprobar el sellado de los marcos y poder frenar la entrada de aire frío antes de que llegue el invierno

Antes de encender la calefacción, comprueba esto: el truco para detectar si tus ventanas pierden calor

La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la cancelación de la obra sobre Lorca en Valladolid y la atribuye a unas obras

La compañía Proyecto 43-2 llevó el caso ante la Fiscalía y cuestionó que no se suspendieran otros actos previstos en el Centro Cultural Miguel Delibes

La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la cancelación de la obra sobre Lorca en Valladolid y la atribuye a unas obras

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Los estafadores se hacen pasar por gestores para obtener tarjetas y claves de sus víctimas

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Ni la sentadilla ni la elíptica: el ejercicio básico que protege tu rodilla si te duele al caminar o subir escaleras

Un especialista detalla cómo la elevación de pierna recta en el suelo reactiva el cuádriceps sin desgastar la articulación

Ni la sentadilla ni la elíptica: el ejercicio básico que protege tu rodilla si te duele al caminar o subir escaleras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una protesta juvenil en Barcelona deriva en saqueos, incendios y choques con los Mossos

Una protesta juvenil en Barcelona deriva en saqueos, incendios y choques con los Mossos

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la cancelación de la obra sobre Lorca en Valladolid y la atribuye a unas obras

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Así fue la competencia de patrullaje militar en Gales, la más exigente de la OTAN y con España: “Los soldados deben estar en su mejor forma para disuadir al adversario”

ECONOMÍA

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”