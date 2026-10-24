El PP asegura que la norma del Gobierno para los centros de datos es "el fin del futuro tecnológico de España"

24/10/2026 La candidata 'popular' al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, y el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, atienden a los medios durante su visita al centro de datos de Merlin Properties en Navalmoral de la Mata. POLITICA ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA AUTONOMÍAS PP DE EXTREMADURA

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El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha arremetido este sábado contra la legislación diseñada por el Gobierno para los centros de datos al asegurar que es el "fin del futuro tecnológico de España" y el "fin de las posibilidades de Extremadura".

En declaraciones a los medios en los terrenos donde se ubicará un centro de datos de Merlin Properties, en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Nadal ha asegurado que España necesita una legislación "favorable" al desarrollo de las nuevas tecnologías, frente al Real Decreto Ley que ha desarrollado el Gobierno, que "hace imposible el desarrollo de centros de datos".

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"En la práctica, es el fin del desarrollo de los centros de datos en España si se aprueba este Real Decreto tal como lo ha planteado el Gobierno. Es decir, es el fin del futuro tecnológico de España, es el fin de las posibilidades de Extremadura, de ser parte de los nuevos desarrollos tecnológicos, de la nueva creación de empleo y de un empleo de calidad, de alto nivel, como nunca ha tenido Extremadura en su historia, porque su situación geográfica de aislamiento lo impedía", ha asegurado Nadal.

Nadal ha expresado su convencimiento de que Extremadura tiene "un gran futuro" que estará asociado a las nuevas tecnologías, puesto que las nuevas tecnologías requieren "energía" y "espacio". Además, ha asegurado que los centros de datos pueden atraer inversión, actividad económica y empleo de calidad, no solo directo, sino también vinculado al desarrollo de todo un ecosistema tecnológico en la región.

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Sin embargo, además de advertir de posibles restricciones por la legislación que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, Nadal ha señalado que estas infraestructuras necesitan de un refuerzo "inmediato" de la red eléctrica, denunciando que el Ejecutivo central no ha invertido "en nada".

Por ello, ha insistido en el compromiso del PP de poner en marcha un "plan de choque" para resolver los problemas de acceso a la red eléctrica en un plazo máximo de 12 o 18 meses.

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Nadal ha realizado la visita al centro de datos junto a la cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Cáceres para las elecciones generales del 29 de noviembre, Cristina Teniente, quien ha asegurado que "el único Gobierno que puede garantizar la continuidad de Almaraz más allá de 2030 es el de Alberto Núñez Feijóo", una demanda, ha subrayado, "absoluta" para la provincia de Cáceres y para toda Extremadura.

La candidata popular ha denunciado que, durante esta legislatura, la central nuclear ha vivido "una amenaza de cierre" y sucesivas votaciones en el Congreso en contra de su prórroga, con el voto en contra de los diputados socialistas extremeños. "Sabemos lo que eso supone para el desarrollo y el empleo de nuestra región", ha afirmado.

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Teniente ha asegurado que Almaraz es uno de los pilares fundamentales de Campo Arañuelo, de la provincia de Cáceres y de Extremadura, y ha advertido de que el proyecto de Real Decreto sobre centros de datos supone "una puñalada al sector, al desarrollo y a las expectativas de progreso industrial" de la región.

"Ya basta, ya está bien. No puede ser que tengamos un Gobierno que haya sido una losa para todo esto", ha señalado la candidata, quien ha insistido en que proyectos como el de Merlin Properties, capaces de movilizar "miles de millones de euros" y generar cientos de empleos directos y miles de indirectos, "solo serán una realidad" con un Gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo.

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