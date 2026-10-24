El Madrid, a voltear la tabla con mayor diferencia en la jornada 9 de los últimos 14 años

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Alba Calzado

Madrid, 24 oct (EFE).- Hay seis puntos entre Real Madrid y Barcelona en LaLiga EA Sports antes del 'Clásico' de este domingo (21.00 horas CEST), la mayor diferencia entre ambos equipos en las últimas 14 temporadas a estas alturas de año, pero los registros recientes demuestran que, aunque es una buena ventaja, no es garantía de que el resto del curso vaya a darse igual de bien para el que va por delante.

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Por ahora, el Barcelona ya ha igualado el récord del Real Madrid de mejor inicio de temporada en LaLiga de la historia. Lo comparte con el equipo blanco del curso 1968-1969, que también se impuso en sus primeros nueve partidos. Ese Madrid empató el encuentro de la décima jornada. Nunca nadie ha ganado los 10 primeros.

En tiempos recientes, el mejor arranque liguero del Barcelona había sido en la temporada 2013-2014, con ocho victorias en los primeros ocho partidos. Desde entonces hasta ahora, incluyendo la presente, se han disputado 14 temporadas de LaLiga. En ocho de ellas, el Barcelona ha llegado al inicio de la jornada 10 con más puntos que el Real Madrid; en cinco, sucedía lo contrario; y en una, estaban empatados.

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Los seis puntos que ahora separan a merengues y culés son la máxima diferencia en este período de tiempo. El récord anterior estaba en cinco puntos, en la temporada 2017-2018, cuando el Barcelona tenía 25 y el Madrid, 20. Esa Liga la ganó el Barcelona (93) con el Real Madrid (76) tercero, a 17 puntos.

En ocho de las 14 temporadas (a falta de saber lo que suceda en la 2026-2027 y sin contar empates a puntos), el equipo que iba por delante antes de la décima fecha del calendario, entre Real Madrid y Barcelona, ha concluido por delante al final del curso.

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Sin embargo, no siempre coincide que el equipo que va por delante al final de la jornada 9 es el que se termina llevando el título. En la 2013-2014, el mejor inicio histórico del Barcelona hasta esta temporada, el título liguero fue para el Atlético de Madrid (90), por encima de blancos y culés, que se quedaron en 87 puntos.

También se produjeron cambios en los cursos 19-20, 22-23 y 25-26. En el primero, el año de la pandemia, el Barcelona (19) sacaba un punto al Madrid (18) después de nueve jornadas. Al final del año, en cambio, fue el equipo blanco el que se hizo con el título por cinco puntos (87 a 82). En los otros dos casos, fue el conjunto de la ciudad condal el que le dio la vuelta a la situación.

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En la temporada 2022-2023, el Real Madrid marchaba tres puntos (25) por delante del Barcelona (22) tras nueve partidos, y terminó 10 puntos por debajo (88 a 78) en la última jornada. En la 25-26, la pasada, eran dos puntos la ventaja del equipo blanco al inicio de la jornada 10 (24 a 22), y el título fue para los culés por 8 (94 a 86).

Si ahora los de Jose Mourinho cayeran derrotados en el Camp Nou, además de perder para el club el récord compartido de mejor inicio liguero histórico, se pondrían a nueve puntos del Barcelona a falta de 28 jornadas. Tiempo para tener margen de maniobra, pero una distancia muy complicada de recuperar que daría tranquilidad en el seno de los azulgranas. EFE

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