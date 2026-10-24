El indonesio Veda Pratama logra la primera 'pole position' de su carrera deportiva

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El indonesio Veda Pratama (Honda) ha logrado la primera 'pole position' de su carrera deportiva, con apenas 17 años, al ser el más rápido en la clasificación oficial para el Gran Premio de Australia de Moto3, en el circuito de Phillip Island.

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Pratama, que da a Indonesia la primera 'pole position' en la categoría de Moto3, completó el giro al trazado australiano en 1:35.299, un tiempo con el que batió por escasamente 21 milésimas de segundo al campeón matemático de la categoría, el español Máximo Quiles (KTM), y 67 milésimas sobre el 'ídolo' local, el australiano Joel Kelso (Honda).

Con la duda de si volvería a llover, salieron a pista los pilotos de Moto3 a disputar sus clasificaciones, todos ellos con neumáticos de seco al haberse secado mucho toda el 'carril' de la mejor trazada, tras el paso de las motos de MotoGP en sus clasificaciones.

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El irlandés Casey O'Gorman (Honda) fue la referencia más rápida en la primera clasificación, seguido por el indonesio Veda Pratama (Honda), pero con el paso de los minutos el italiano Guido Pini (Honda) se encaramó a la primera plaza, con apenas 14 milésimas de segundo de ventaja sobre aquél, y con el británico Eddie O'Shea (Honda) y el indonesio también en la segunda clasificación.

El líder del mundial y ya campeón del mundo, Máximo Quiles era la referencia para todos sus rivales y dos de ellos, los pilotos de Leopard, el español Adrián Fernández, que en esta carrera recuperó todos los puntos del campeonato al aceptar sus alegaciones el Tribunal de Apelación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) relativa los motores supuestamente manipulados, y el italiano Guido Pini.

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Pero fue el australiano Joel Kelso (Honda) quien se puso líder al rodar en 1:35.841, seguido a 37 milésimas de segundo por Veda Pratama, que llegó desde la primera clasificación, con Quiles decimotercero.

Una vuelta más tarde era Guido Pini quien se ponía al frente de la tabla con 1:35.809, pero en su siguiente giro el australiano recuperaba la primera posición (1:35.366) dispuesto a ser 'profeta en su tierra' y cuando en algunos puntos del trazado se avisaba de que comenzaba a llover.

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Por detrás y sin perder tiempo, Máximo Quiles comenzó a marcar parciales de vuelta rápida para cerrar su giro con un 1:36.105 que le situaba en el séptimo puesto, aún con más de cinco minutos por delante, si la lluvia permitía 'exprimir' todo el potencial a las pequeñas Moto3.

A pesar del aviso de lluvia en algunos puntos de control del circuito de Phillip Island, todos los pilotos entraron a cambiar de neumáticos pero para continuar con los compuestos de 'seco' y con Joel Kelso como refrente a batir, por delante de Guido Pini y Veda Pratama.

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David Almansa (KTM), rodando en solitario, no consiguió imponer un buen ritmo y las condiciones de la pista hicieron que se fuese por los suelos en la curva cuatro, aunque el motor de su moto no se paró y pudo regresar rápidamente a la pista, en donde un nutrido grupo de pilotos había regresado al trazado desde los talleres para afrontar el último intento de vuelta rápida.

A pesar de sufrir un fuerte susto en el cuarto parcial, el español Joel Esteban (KTM) consiguió ascender hasta la segunda posición con un tiempo de 1:35.376, pero por detrás Máximo Quiles dio el 'salto de calidad' para posicionarse líder con un registro de 1:35.320 y aún con la posibilidad de completar un nuevo giro.

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Pero ese intento de Máximo Quiles quedó en nada al ver cancelada su vuelta, cuando el indonesio Veda Pratama completaba la vuelta en 1:35.299, que le daba la primera 'pole' de su carrera deportiva con apenas 17 años.

Máximo Quiles se tuvo que conformar con la segunda posición a 21 milésimas del indonesio y con Joel Kelso tercero, a 67 milésimas.

En la segunda línea de la formación de salida acabaron Joel Esteban, a sólo 77 milésimas de segundo de Pratama, por delante de Eddie O'Shea y Adrián Fernández, con Scott Ogden, Guido Pini y el tailandés Kiattisak Singhapong en la tercera, y Matteo Bertelle, David Almansa y Álvaro Carpe en la cuarta. EFE

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