El Hospital de Parapléjicos reunirá a expertos internacionales sobre estimulación cerebral

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Toledo, 24 oct (EFE).- El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo acogerá los días 5 y 6 de noviembre un encuentro de la Asociación Española de Estimulación Cerebral que reunirá a especialistas de España, Reino Unido e Italia para compartir investigaciones sobre el cerebro, la médula espinal y las posibilidades de la neuromodulación.

El programa de las Jornadas de Estimulación Cerebral 2026 está abierto a todos los profesionales de la salud interesados y el objetivo es conectar el estudio de los mecanismos del movimiento con la investigación de nuevas estrategias de intervención, según ha informado este sábado en un comunicado el Gobierno regional.

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En las sesiones, la lesión medular ocupará un lugar destacado.

En concreto, el investigador y coordinador de investigación del Hospital de Parapléjicos, Juan de los Reyes Aguilar, ofrecerá una conferencia sobre la reorganización de la corteza cerebral después de una lesión medular, y habrá una sesión conjunta con la sesión clínica del hospital que abordará las perspectivas de la estimulación no invasiva del sistema nervioso en lesión medular.

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El programa también profundizará, entre otros aspectos, en cómo se aprende y se controla el movimiento y en la neuroestimulación en oncología. EFE