El británico Smith derrota en decisión dividida al dominicano Puello y retiene el título

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Redacción Deportes, 24 oct (EFE).- El británico Dalton Smith retuvo este sábado el título de campeón mundial del peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) al vencer por puntos al dominicano Alberto Puello, que aspiraba a recuperar el cinturón en una pelea disputada en Sheffield (Reino Unido).

En una decisión dividida de los jueces, Smith se impuso en su ciudad natal a Puello con dos tarjetas de 115-113 a su favor y una de 112-116 y conservó el cinturón de los superligeros (140 libras).

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La pelea fue muy táctica, con asaltos difíciles de puntuar, razón por la cual la decisión de los jueces no fue fácil puesto que el dominicano, quien ya fue dos veces campeón mundial, estuvo muy parejo con el británico sobre el cuadrilátero.

Smith, que llegó a la pelea de hoy en la Utilita Arena en Sheffield con un récord de 19 victorias, 14 de ellas por nocáut y ninguna derrota, mostró desde el comienzo su deseo de imponer un ritmo más intenso al combate, aprovechando la rapidez de sus puños y su potencia.

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Puello, por su parte, subió al cuadrilátero con una marca de 25 victorias, 11 de ellas por la vía rápida y una derrota, pero no pudo recuperar el título del CMB que había ganado en 2024 y que perdió al año siguiente.

El dominicano, oriundo de San Juan de la Maguana, intentó imponer su jab desde el inicio, pero se encontró con un rival que lo sorprendió con un derechazo al pecho durante el primer asalto.

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Tras un segundo asalto parejo, Smith aprovechó los contragolpes en el tercero para buscar el rostro de Puello, y en el cuarto su derecha puso en aprietos al dominicano.

A partir del quinto, Puello fue más desafiante frente al británico y en el sexto ganó terreno al conectar varios jabs, un ritmo que mantuvo en los dos siguientes ante un Smith que parecía desconcertado con el volumen de golpes del rival caribeño.

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En el noveno asalto, Smith conectó un golpe de derecha a Puello, quien se lo devolvió enseguida, e igual de parejo transcurrió el décimo con golpes de lado y lado.

La agilidad del retador dominicano quedó en evidencia en el undécimo, cuando Smith lo puso contra las cuerdas pero logró esquivar algunos golpes y hacerle un corte en el rostro al campeón defensor en la recta final del combate.

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El primer juez dio 115-113 a favor de Smith, el segundo marcó 116-112 a favor de Puello y el tercero certificó la victoria del británico con otro 115-113. EFE