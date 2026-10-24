El Barcelona supera al Granada y el Real Madrid resucita para seguir a su estela

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El Barcelona derribó este sábado el entramado defensivo del Granada (3-0), que resistió durante 67 minutos antes de sucumbir al empuje azulgrana, mientras que el Real Madrid escapó de una derrota que parecía inevitable ante el Costa Adeje Tenerife (3-2) tras remontar dos goles en contra, para mantenerse a la estela en la lucha por el liderato de la Liga F Moeve.

Tras la derrota ante la Real Sociedad en la última jornada, el conjunto azulgrana necesitaba reaccionar, aunque no lo tuvo fácil ante un Granada que renunció a la posesión, cerró los espacios interiores y resistió durante más de una hora.

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La paciencia y el desequilibrio de Caroline Graham Hansen, decisiva en los tres goles, permitieron al equipo de Pere Romeu recuperar el liderato. La noruega fabricó el tanto que abrió el marcador, anotó el segundo y botó el córner que acabó con el gol en propia puerta de Teresa Mérida.

El Real Madrid, por su parte, protagonizó una remontada de enorme valor ante el Costa Adeje Tenerife (3-2), que llegó a disfrutar de dos goles de ventaja antes de ceder ante el empuje blanco.

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Irregular durante buena parte del encuentro, el conjunto dirigido por Pau Quesada encontró en Beerensteyn, Schröder y Bruun a las protagonistas de una reacción que transformó una tarde que amenazaba con acabar en derrota en una victoria de peso para seguir la estela del Barcelona.

El Athletic Club y el Sevilla empataron sin goles en Lezama (0-0) en un encuentro equilibrado en el que el conjunto rojiblanco llevó la iniciativa, pero no encontró la manera de superar a un rival sólido que sigue mostrando sus mejores prestaciones a domicilio.

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Landaluze llegó a derribar el muro andaluz, pero su tanto fue anulado por un fuera de juego previo. Con el paso de los minutos, el partido perdió ritmo y quedó atrapado en la igualdad, con tímidos acercamientos de ambos equipos, pero sin goles. El empate hace perder al Athletic la tercera plaza en favor del Atlético de Madrid y supone el tercer reparto de puntos consecutivo para el conjunto hispalense.

También hubo tablas en Zubieta, donde la Real Sociedad no pudo confirmar las buenas sensaciones que dejó su victoria ante el Barcelona en la jornada anterior y empató ante el Espanyol (1-1).

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Ainoa Campo adelantó al conjunto donostiarra en el minuto 21, al culminar una transición rápida tras una pérdida del equipo blanquiazul. Sin embargo, apenas seis minutos después, Natalia Escot restableció la igualdad tras una buena acción colectiva culminada con un pase preciso de Bicho.

La personalidad del Espanyol durante la primera mitad dio paso a una segunda parte en la que el equipo visitante acabó sometido por la presión donostiarra. Las intervenciones de Meri Muñoz, el trabajo defensivo de Júlia Guerra y la falta de acierto local permitieron al conjunto catalán rescatar un punto que sabe mejor a las visitantes que a las locales.

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El Logroño United puso fin a su dinámica negativa con una ajustada victoria por 1-0 ante el Badalona Women. Un solitario gol de la argentina Francisca Altgelt, cuando el encuentro parecía encaminado al empate, bastó para asegurar tres puntos de gran importancia para el conjunto riojano.

El triunfo permite al Logroño poner fin a una serie de cuatro derrotas consecutivas. El Badalona, en cambio, volvió a dejar escapar puntos en los últimos minutos y encadenó su quinto partido consecutivo sin ganar, una dinámica que lo acerca a la zona de descenso. EFE

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