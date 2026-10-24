El Barça toma el liderato y el Inter y ElPozo suman victorias importantes

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El Barça, vigente campeón de Liga, se situó provisionalmente al frente del Torneo Apertura de la Liga Prime Futsal tras golear por 2-7 al Sur Seeds El Ejido, mientras que el Inter JP Financial enlazó su segunda victoria consecutiva al imponerse por 4-1 al Viña Albali Valdepeñas y ElPozo Murcia venció por 3-4 en la pista del Industrias Santa Coloma con un gol de Gadeia en el minuto 38.

Además, el Xota Magna de Pamplona consiguió su primer triunfo de la temporada al superar por 6-4 al Wanapix Sala 10 Zaragoza.

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El conjunto azulgrana suma 16 puntos, con cinco victorias y un empate, y queda a la espera de los partidos de este domingo del Jaén Paraíso Interior, que visita al O Parrulo Ferrol (13:00 horas), y del Illes Balears Palma Futsal, que jugará en Manzanares (18:00), ambos con pleno de triunfos en sus cinco encuentros.

El Barça dejó encarrilado el partido ante El Ejido antes del descanso, al que llegó con ventaja de 1-4. Antonio Pérez abrió el marcador tras una asistencia de Pito, que regresó a la competición después de su lesión. Adolfo amplió la renta y, tras el tanto del portero local Vandeson desde medio campo, Sergio González e Higor establecieron el resultado al intermedio.

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En la segunda mitad, Pito marcó el quinto gol azulgrana, mientras que Higor y Sergio González completaron sus respectivos dobletes. Juanico anotó el definitivo 2-7. El equipo almeriense suma siete puntos en seis jornadas.

Por su parte, el Inter JP Financial remontó en el tramo final para derrotar por 4-1 al Viña Albali Valdepeñas en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz. Mateus Torres adelantó a los visitantes en el minuto 13, pero los locales empataron poco después con un remate de Pirata que desvió Nicolás hacia su propia portería.

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El encuentro se mantuvo igualado hasta el último minuto, cuando el Inter recurrió al ataque de cinco y Rivillos culminó una acción al segundo palo para establecer el 2-1. Después, Cecilio aprovechó una pérdida rival para marcar a puerta vacía y Javi Mínguez cerró el marcador con el 4-1 definitivo. El conjunto madrileño encadenó así su segundo triunfo consecutivo y se acerca a la zona alta.

ElPozo Murcia logró una trabajada victoria por 3-4 en la pista del Industrias Santa Coloma gracias a un gol de Gadeia en el minuto 38, en un partido con alternativas en el marcador y donde los catalanes se adelantaron con un gol de Victor Ramos, en el 8, aunque después el conjunto pimentonero se adelantaron con un tanto de Ricardo Mayor en el minuto 19, después de que Adrián Rivera igualara el gol inicial.

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Tras el descanso, Mal Tolrà volvió a empatar para los catalanes, pero Bebe adelantó de nuevo a ElPozo. Víctor Pérez estableció el 3-3 en el minuto 33, antes de que Gadeia decidiera el encuentro con un potente disparo a la escuadra en el tramo final.

El Xota, por último, estrenó su casillero de victorias con un 6-4 frente al Wanapix Sala 10 Zaragoza, en un choque en el que llegó a disponer de una ventaja de 3-0 y en el que Ion Cerviño destacó con cuatro goles. EFE

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