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Efe Abogidi: "Me sorprende la velocidad a la que se juega en España"

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Santiago de Compostela, 24 oct (EFE).- El ala-pívot nigeriano Efe Abogidi, jugador del Monbus Obradoiro, confiesa, en vísperas de visitar a La Laguna Tenerife, que “la velocidad” a la que se juega en la Liga Endesa es lo que más le ha sorprendido en estos primeros partidos de competición en la Liga Endesa.

“Me habían dicho que (la española) era la segunda mejor liga del mundo, así que ya esperaba una competición muy exigente. Lo que más me ha sorprendido es lo rápido que cambia el chip desde el ataque hasta la defensa, después de cada rebote o de una canasta ya estamos volando para el otro lado. Es una cosa que me sorprende y a la que todavía me estoy adaptando”, comentó durante una entrevista con EFE.

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En ella, el exjugador de Rio Grande Valley Vipers, equipo de los Houston Rockets en la G-League, admite que llegar con la pretemporada prácticamente terminada ha sido “una dificultad al principio”, pero con los días he notado una mejoría.

“Es mi primera experiencia jugando en España, incluso en Europa, y también la primera vez que trabajo con Epi. Tengo que acostumbrarme a su manera de entender el baloncesto y a cómo funciona el equipo”, destacó en referencia a su técnico, Diego Epifanio.

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Abogidi no esconde que el baloncesto de la Liga Endesa es “muy diferente” al de Estados Unidos porque en la G-League, de donde procede, "el juego es un poco más individual, también la defensa uno contra uno”.

“Aquí he comprobado que la defensa no depende tanto de las individualidades, sino de lo que necesita el equipo. Es muy importante estar pendiente de los pequeños detalles, saber mejor cuándo hay que ayudar, saber mejor el movimiento en el ‘spacing’ y entender mejor el ‘playbook’ de Epi”, explicó.

El nigeriano celebra el prometedor inicio de curso que ha firmado su equipo, pese a que él todavía le ve margen de mejora, porque, en su opinión, el equipo aún no ha encontrado su "verdadero ritmo de juego" y necesita, considera, "tomar mejores decisiones en algunos momentos del partido”.

El próximo desafío le espera este domingo en el pabellón Santiago Martín de Tenerife, donde necesitarán rendir “a un gran nivel” en defensa porque se miden a un rival con “dos bases muy polivalentes”, en referencia a Marcelinho Huertas y Kyle Guy, y jugadores “determinantes” en el juego interior.

“Nuestras opciones van a pasar por defender duro, como venimos haciendo hasta ahora. Estamos siendo un equipo agresivo, muy intenso, y eso está provocando que nuestros rivales no estén cómodos. Hasta ahora hemos competido todos los partidos por nuestra intensidad defensiva. En Tenerife no será diferente”, comentó. EFE

dmg/cmm

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