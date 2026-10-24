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Dos detenidos por agredir a un alcalde que les dijo que ahora no tenía vivienda para ellos

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Barcelona, 24 oct (EFE).- Los Mossos han detenido a dos personas acusadas de agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló (Barcelona), Jordi Fàbrega, después de que les dijese que no disponía en estos momentos de una vivienda para ellos, incidente en que también quedó herido el segundo teniente de alcalde y una vecina que intercedió.

Fuentes de la policía catalana han confirmado la agresión adelantada por el digital 'El9Nou' y han explicado este sábado a EFE que el suceso ocurrió sobre las siete de la tarde del pasado jueves en esa localidad, de la que no son vecinos los detenidos, que acumulan diversos antecedentes policiales.

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Sobre esa hora, el alcalde y el teniente de alcalde andaban por la calle cuando fueron abordados "de forma agresiva" por un hombre de 31 años y una mujer de 49 años, quienes pidieron que les dieran una vivienda del Ayuntamiento.

El alcalde les explicó que el consistorio no tenía en estos momento una vivienda para ellos, por lo que ambos le insultaron y agredieron, así como al teniente de alcalde que le acompañaba, Josep Vilar. Ambos quedaron heridos de carácter leve.

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Al ver la agresión, una vecina de la localidad intentó mediar e intercedió por los ediles, a consecuencia de lo cual también quedó herida.

Avisados del suceso, los Mossos se desplazaron al lugar con varias patrullas. Los agentes lograron localizar poco después a los dos agresores, que residen al norte de la comarca barcelonesa de Osona.

El hombre detenido tiene diversos antecedentes, así como la mujer, que acumula 17 detenciones por diversos delitos. Los dos han pasado esta mañana a disposición judicial. EFE

 

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