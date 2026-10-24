Domingo, 25 de octubre de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

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Barcelona. El clásico del fútbol español, uno de los partidos más grandes del fútbol mundial, mide en la décima jornada de LaLiga EA Sports la fiabilidad del líder Barça, que lo ha ganado todo en LaLiga, frente al Real Madrid, que está a seis puntos y no puede permitirse una nueva derrota (21.00 CET, -1 GMT). Información de Francisco Ávila y Xavi Serrano.

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. Además, el Athletic Club recibe en Bilbao al Getafe, el Celta en Vigo al Betis y la Real Sociedad en San Sebastián al Levante (FOTO).

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FÚTBOL INGLATERRA

Londres. El Liverpool de Andoni Iraola, que ganó el martes al Villarreal en Liga de Campeones, visita al Brighton, revelación de la Premier, tercero en la clasificación, mientras que la crisis del Manchester United, que solo ha ganado uno de los siete partidos de liga, goleado por el Como en Europa y con el puesto del entrenador Michael Carrick en el aire, recibe en Old Trafford al Bournemouth, en la octava jornada de la Premier

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MOTOCICLISMO G.P. AUSTRALIA MOTOGP

Redacción Deportes. El español Marc Márquez (Ducati) recuperó el sábado el liderato del Mundial de MotoGP al ganar la carrera al esprint del Gran Premio de Australia. No solo eso, sino que su máximo rival y compatriota, Jorge Martín (Aprilia), no tomará la salida este domingo debido a las lesiones que se produjo al caerse en la carrera del sábado.

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AUTOMOVILISMO G.P. ESTADOS UNIDOS

Redacción Deportes. El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) llega líder destacado al Circuito de las Américas de Austin (Texas), sede este domingo del Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del año, en el que puede convertirse, de forma matemática, en el más joven campeón mundial de Fórmula Uno de todos los tiempos.

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FÚTBOL AMERICANO NFL

Redacción Deportes. Los New Orleans Saints y los Pittsburgh Steelers protagonizarán este domingo el primer partido de temporada regular de la NFL en la historia que se juega en París, en medio de un tenso ambiente provocado por los disturbios y protestas civiles de días recientes. Por Arturo Salgado Gudiño.

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AGENDA INFORMATIVA

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ATLETISMO

- XXXI Carrera popular Costa de Ajo (FOTO), con la participación, entre otros, de Mariano García, campeón mundial de 1.500 en pista cubierta. (A las 12.30, la prueba absoluta femenina; a las 13.20, la masculina).

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- Medio maratón de Valencia.

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, en el circuito de las Américas de Austin. Carrera (21.00). (FOTO).

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BALONCESTO

- Liga Endesa. 5ª jornada (FOTO): FIATC Girona-Joventut y Surne Bilbao Basket-MoraBanc Andorra (12.00), La Laguna Tenerife-Monbús Obradoiro (13.00), Valencia Basket-Kosner Baskonia (17.00), Río Breogán-Unicaja (18.00) y iLERNA Lleida-Real Madrid (19.00).

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- NBA: Utah Jazz-Los Angeles Lakers (22.00), Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors, New York Knicks-Orlando Magic y Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers (00.00), Philadelphia 76ers-Detroit Pistons (00.30) y Sacramento Kings-Memphis Grizzlies (02.00).

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BALONMANO

- Liga ASOBAL. 7ª jornada: Horneo Alicante-Abanca Ademar León (12.00), Fraikin Granollers-Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (12.30) y Bathco Torrelavega-Cajasol Proin Sevilla (18.00).

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ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Gigante masculino en Soelden (Austria) (primera manga a las 10.00; la segunda, a las 13.00).

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 10ª jornada (FOTO): Athletic-Getafe (14.00), Celta-Betis (16:15), Real Sociedad-Levante (18:30) y Barcelona-Real Madrid (21:00).

. Previa del partido del lunes: Sevilla-Osasuna.

- LaLiga Hypermotion. 11ª jornada: Sabadell-Tenerife (14.00), Albacete-Eldense y Cádiz-Ceuta (16.15) y Castellón-Sporting (18.30).

. Previa del partido del lunes: Andorra-Burgos.

- Liga F. 8ª jornada: Deportivo Abanca-Alavés (12.45) y Eibar-Madrid CFF (17.00)

- Mundial sub-17 femenino, en Marruecos (hasta 7 nov). Chile-España (16.00).

- Liga inglesa (jornada 8): Crystal Palace-Newcastle, Hull-Brentford, Liverpool-Brighton y Manchester United-Bournemouth (15:00) y Sunderland-Leeds United (17:30).

- Liga alemana (jornada 7): Friburgo-Bayern Múnich (17:30).

- Liga francesa (jornada 8): Mónaco-Lille (15:00) (El PSG-Lyon se pasó al lunes)

- Liga italiana (jornada 8): Inter-Fiorentina (12:30), Lecce-Juventus (18:00) y Udinese-Milan (20:45)

- Liga portuguesa. Sporting-Academico Viseu (21.30)

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FÚTBOL SALA

- Liga Prime. 6ª jornada: O Parrulo Ferrol-Jaén Paraíso Interior (13.00), Noia Portus Apostoli-Sevigroup Peñíscola (16.00), Quesos El Hidalgo Manzanares-Illes Balears Palma Futsal (18.00) y Córdoba Patrimonio de la Humanidad-Jimbee Cartagena Costa Cálida (20.00).

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GIMNASIA ARTÍSTICA

- Acaban los Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (FOTO). Finales por aparatos 2 (salto, paralelas y barra fija en hombres; barra de equilibrio y suelo en mujeres). De 14:00 a 18:00.

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HOCKEY PATINES

- Finales de la Supercopa de España femenina y masculina (11.45), en el Pabellón Municipal de Deportes de Olot.

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MOTOCICLISMO

- Gran Premio de Australia, 18ª prueba del Mundial en el circuito de Phillip Island. Moto3 a las 02.00, Moto2 a las 02.15 y MotoGP a las 04.00. (FOTO)

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PIRAGÜISMO

- Mundiales de piragüismo maratón, en Gualeguaychú (Argentina)

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TENIS

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

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WATERPOLO

- Liga de Campeones. Previa de la segunda jornada de la primera fase de la Liga de Campeones en la que el Sabadell recibe al Hannover alemán y el Atlétic Barceloneta al Jadran Split croata. BCN

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