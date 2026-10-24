Diego Ocampo: “No nos enteramos del nivel de la Liga Endesa, jugamos muy mal en defensa”

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Manresa (Barcelona), 24 oct (EFE).- El técnico del Kids&Us Manresa, Diego Ocampo, ha considerado que su equipo "no se entera, o no se quiere enterar, del nivel de la Liga Endesa" y juega "muy mal" en defensa, tras caer por 81-99 ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos.

El entrenador gallego se ha mostrado muy crítico con la derrota que supone el 0-5 y seguir como colistas. “Es un día para que echen a todo el equipo, empezando por mi persona. Nos ha faltado disciplina y responsabilidad”, ha dicho.

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“No sé si hacen falta cambios o fichajes, eso es un análisis muy superficial. Nos hace falta cambiar como equipo. Sobre si el club me da apoyo en esta situación, tocará esperar a las próximas horas, ahora mismo no lo sé”, ha añadido.

Por último, Ocampo habló de la oportunidad de hacer cambios lo antes posible. “Con esta situación actual, creo que tenemos la oportunidad de hacer diferentes cambios. Desconozco los medios del club, si son muchos o pocos, pero hay que lucharlo. Tenemos que tomar decisiones y riesgos, no podemos mirar hacia otro lado”, ha zanjado. EFE

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