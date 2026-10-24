Castellón y Sporting se retan para continuar en la zona alta

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Castellón/Gijón, 24 oct (EFE).- CD Castellón y Sporting de Gijón protagonizan un duelo por los puestos de ascenso este domingo en el SkyFi Castalia, en el que los dos quieren sumar un triunfo que les permita continuar en los puestos de ascenso.

Los albinegros llegan tras vencer en Las Palmas ocupan la segunda plaza de la clasificación,con un punto de diferencia respecto al líder, el Almería, y mantiene un punto de ventaja con el Eibar que es tercero y cuatro con su rival, el Sporting que es quinto.

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El entrenador Pablo Hernández podrá contar finalmente con el central Alberto Jiménez, que tuvo que retirarse lesionado al descanso del último partido, mientras que son baja Juanjo Nieto y Ousmane Camara, que tras tres semanas fuera del equipo esta semana ya se han reincorporado a los entrenamientos con el grupo.

Ante esta tesitura, Ilias Kostis podría ser titular por primera vez en un año tras superar una grave lesión de rodilla con el filial del Atlético de Madrid. En el centro del campo Maty Orozco será titular junto con Diego Barri mientras que Isra Suero liderará el juego ofensivo.

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Por su parte, el Sporting busca recortar distancias con los puestos de ascenso ante un rival directo como el Castellón, ubicado en segunda posición con cuatro puntos sobre los rojiblancos.

De lograr la victoria, los del argentino Nicolás Larcamón encadenarían su cuarta victoria consecutiva en el mejor momento de forma de la temporada.

Un feudo, Castalia, que no ofrece buenos recuerdos para los sportinguistas, con quince derrotas en diecinueve encuentros oficiales en ese estadio. El último triunfo data, de hecho, hace dos décadas, en noviembre de 2006, por 0-3.

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Larcamón perdió durante la semana a uno de sus futbolistas titulares en el centro del campo, Manu Rodríguez, que se lesionó en el hombro derecho en el inicio del entrenamiento del miércoles. Una baja que le obligará a modificar su once.

La ausencia del mediocampista vigués abre la puerta a que Hugo Guillamón se estrene como titular en la temporada, con Nacho Martín y Mamadou Loum como principales alternativas.

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En el lado positivo, los rojiblancos recuperan al central Duñabeitia, en un destacado momento de forma antes de sus molestias recientes, pero Larcamón podría mantener a su sustituto Gularte en el once, relegando al zaguero vasco al banquillo.

La única variante de inicio por decisión técnica se encuentra en la figura del delantero Juan Otero, que apunta a regresar a la titularidad en lugar del canterano Enol Prendes, que se había hecho un hueco entre los titulares a raíz de las numerosas bajas en ataque.

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Posibles alineaciones:

CD Castellón: Matthys; Mellot, Sienra, Kostis o Alberto Jiménez; Barri, Maty; Pablo Santiago, Suero, Jakobsen, Córdoba y Álvaro Martín.

Sporting: Yáñez; Rosas, Gularte, Jorge Sáenz, Cuenca, Pablo García; Guillamón, Corredera; Gelabert, Gaspar y Otero.

Árbitro: Gorka Etayo.

Estadio: SkyFi Castalia.

Horario: 18:30 horas. EFE

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