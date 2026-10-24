Carles Marco: "Debemos seguir mejorando y dándole duro"

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Murcia, 24 oct (EFE).- Carles Marco, entrenador del Leyma Coruña, valoró lo hecho por su equipo a pesar de perder por 88-81 en la pista del UCAM Murcia Club Baloncesto y opinó que la mejoría con respecto a jornadas anteriores "no fue suficiente" y que deben "seguir dándole duro".

"Competimos mejor durante más minutos, que es lo que buscamos, pero no fue suficiente y hay que seguir mejorando y dándole duro", empezó diciendo el técnico de Badalona en la rueda de prensa posterior al encuentro.

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"No cerramos bien el rebote, no pudimos correr y concedimos demasiadas segundas opciones pues ahí el rival, que es intenso, nos castigó durante todo el partido. Además, las pérdidas nos penalizaron", añadió el catalán, quien extrajo algunas conclusiones positivas.

"Todos los que estuvieron en pista lo intentaron y les dije a los chicos que dimos un paso adelante y debemos dar algunos más pensando en competir ya el próximo partido en casa", comentó igualmente ya pensando en el duelo frente a La Laguna Tenerife del sábado que viene.

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Según Marco, "los pequeños detalles mandan en esta Liga y con el 59-62 tuvimos algunos tiros para habernos podido ir en el marcador y no lo hicimos. Luego encajamos dos triples y perdimos. Somos nuevos en la categoría y hay que persistir y creer en lo que hacemos, además de minimizar los errores", apostilló. EFE

Ij/asc