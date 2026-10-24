Buxadé (Vox) defiende la necesidad de devolver el poder a los españoles y no a las mafias

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Chiclana de la Frontera (Cádiz), 24 oct (EFE).- El europarlamentario de Vox Jorge Buxadé ha reivindicado este sábado la necesidad de devolver el poder a los españoles y que "las mafias socialistas o las mafias del narcotráfico dejen de gobernar esta nación".

Buxadé ha denunciado en Chiclana de la Frontera (Cádiz), la "creciente amenaza" del narcotráfico y el crimen organizado, el abandono de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las "políticas restrictivas impuestas por el bipartidismo".

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Ha asegurado que Vox situará la lucha contra el narcotráfico entre sus principales prioridades y dotará a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de los medios necesarios para combatirlo.

"Nosotros les vamos a dar las mejores embarcaciones, las mejores armas, los mejores drones, la mayor capacidad de personal y de medios materiales para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado", ha afirmado.

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Asimismo, ha situado la defensa de Ceuta entre las prioridades de Vox y se ha comprometido "a impulsar la devolución de los inmigrantes ilegales y la recuperación económica de la ciudad tras la invasión de los pasados 30 y 31 de julio".

Buxadé ha mostrado además su oposición a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ha destacado que Vox ha sido el partido que ha conseguido que diversos tribunales las hayan anulado después de que "de forma ilegal, abusiva y desproporcionada" las pusieran en marcha PSOE y PP.

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El eurodiputado ha denunciado el Pacto Verde Europeo del Partido Socialista y Partido Popular en Bruselas que "han acabado con la industria, la agricultura, la pesca y la ganadería", según ha informado Vox en un comunicado.

Por último, Buxadé ha censurado los ataques que ha sufrido el presidente de Vox, Santiago Abascal, en los actos que celebra y ha cuestionado las garantías del proceso electoral por las irregularidades que atribuye a la llamada ley de nietos. EFE

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