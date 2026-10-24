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Buxadé (Vox) apunta que el Pacto Verde Europeo del PP y del PSOE "ha acabado con la industria española"

02/09/2026 El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé (c), durante una concentración convocada por el Partido Popular "en apoyo y solidaridad" con el pueblo de Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Bruselas (Bélgica). El Partido Popular, coincidiendo con el Día de Ceuta, ha convocado una concentración ante el Parlamento Europeo en Bruselas para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria. El acto se dirige a eurodiputados, funcionarios y trabajadores de la Eurocámara. POLITICA Jonas Roosend - Europa Press
02/09/2026 El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé (c), durante una concentración convocada por el Partido Popular "en apoyo y solidaridad" con el pueblo de Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Bruselas (Bélgica). El Partido Popular, coincidiendo con el Día de Ceuta, ha convocado una concentración ante el Parlamento Europeo en Bruselas para mostrar apoyo a la ciudad autónoma tras la crisis migratoria. El acto se dirige a eurodiputados, funcionarios y trabajadores de la Eurocámara. POLITICA Jonas Roosend - Europa Press
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El jefe de la Delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ha mostrado su oposición a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ha valorado que Vox ha sido el partido que ha conseguido que diversos Tribunales Superiores de Justicia "hayan anulado las ZBE, que de forma ilegal, abusiva y desproporcionada han impuesto PSOE y PP".

Según ha precisado la formación en una nota, el eurodiputado ha criticado el Pacto Verde Europeo del Partido Socialista y Partido Popular en Bruselas que "han acabado con la industria, la agricultura, la pesca y la ganadería".

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Buxadé ha manifestado que los informes relacionados con las ZBE "no hablan de la realidad ambiental de la ciudad" y que "perjudica a los débiles al impedir el acceso al comercio local y no garantizar la viabilidad de los vecinos de Chiclana por el centro de la ciudad".

"El Partido Socialista se va a lanzar a imponer sanciones a los vecinos de Chiclana que no pueden comprarse un coche eléctrico o híbrido traídos de China", ha reprochado Buxadé. Con respecto al 29 de noviembre, Buxadé ha valorado que Cádiz "debe ser defendida" y que "no sirve buscar una salida en algún chiringuito que es lo que hacen los socialistas cuando dejan el Gobierno".

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