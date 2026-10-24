Antonelli sale primero en Austin

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del campeonato, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

Antonelli, de 20 años, firmó la séptima 'pole' en la F1 -todas esta temporada- al dominar la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 35 milésimas, 179 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull); y con 215 sobre el compañero de éste, el francés Isack Hadjar. EFE

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