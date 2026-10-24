Antonelli afronta desde la 'pole' su primera 'bola de Mundial' en Austin

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Adrián R. Huber

Madrid, 24 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) afrontará su primera oportunidad de convertirse matemáticamente en campeón del mundo de Fórmula Uno desde el primer puesto de la parrilla del Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este domingo en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

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Antonelli, de 20 años, firmó la séptima 'pole' en la Fórmula Uno -todas esta temporada- al dominar la sesión de calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 35 milésimas, 179 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -ganador de las últimas dos carreras, en Malasia y en Singapur- y con 215 sobre el compañero de éste, el francés Isack Hadjar, que, al igual que los anteriores, marcó su vuelta rápida con el neumático blando.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) arrancan duodécimo y decimoséptimo, respectivamente, en una carrera que los Ferrari del monegasco Charles Leclerc -a 232 milésimas de Kimi- y el séptuple campeón del mundo británico Lewis Hamilton -a 276- afontarán cuarto y quinto, respectivamente; una plaza por delante del otro Mercedes, el del también inglés George Russell, que sale sexto.

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Primera 'bola de Mundial' para Antonelli, líder del Mundial con 340 puntos, 102 más que Russell y con 111 sobre Hamilton, que será matemáticamente campeón del mundo este mismo domingo si gana la carrera, su vecino de garajes no pasa del noveno puesto; y Sir Lewis no mejora un quinto en el COTA.

De momento, el astro boloñés ya ha cumplido. Con todo el trabajo hecho; si lleva a meta la posición de honor y los dos ingleses acaban por debajo de los puestos señalados, Antonelli se convertirá dentro de unas horas en el campeón más joven de todos los tiempos y en el tercer italiano en ganar el Mundial de Fórmula Uno. Exactamente 73 años después de que lo hiciese por última vez Alberto Ascari.

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Si no lo consigue este domingo, tendrá una nueva oportunidad de festejar título el próximo fin de semana, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Y muchísimo se le tendrían que torcer las cosas a Kimi para que no salga campeón del mundo del paulista circuito de Interlagos, en Brasil, una semana más tarde.

Desde la cuarta fila de la formación saldrán los McLaren del australiano Oscar Piastri, séptimo en la calificación, y el inglés Lando Norris, último campeón del mundo, que partirá octavo. Por detrás de ellos, quedaron en la 'qualy' los RB del debutante sueco-británico Arvid Lindblad -noveno, pero con cinco puestos de penalización- y el neozelandés Liam Lawson, que saldrá desde la quinta fila al lado del francés Pierre Gasly (Alpine).

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El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará decimonoveno gracias a las penalizaciones del argentino Franco Colapinto -decimocuarto en la cronometrada principal, pero sancionado con diez puestos por sustituir distintos componentes de la unidad de potencia de su Alpine- y del brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) -decimotercero, aunque con veinte plazas de penalización, por idéntico motivo-, que lo harán desde el fondo de la parrilla.

Leclerc había sido el más rápido el viernes, dominando ambas sesiones; y marcando el mejor crono del día en la segunda (1:35.291), en la que mejoró en sólo cuatro centésimas a Antonelli y en 189 milésimas a Verstappen. En el último libre, en la matinal de este sábado, había sido tercero, pero con los medios, a 234 milésimas de Hamilton (1:34.893) que lo había liderado con 68 milésimas sobre 'Mad Max' -al igual que él, con gomas blandas.

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Antonelli había marcado -a tres décimas de Hamilton- el cuarto crono de una sesión en la que el doble campeón mundial asturiano -a segundo y medio de Hamilton- y Sainz -a dos segundos y ocho décimas- se inscribieron, decimosexto y vigésimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

Colapinto había sido decimoquinto, a un segundo y tres décimas del siete veces coronado inglés; del que se había quedado, también con las gomas blandas, a dos segundos y 99 centésimas y vigésimo primero, 'Checo'.

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Sainz, con el decimonoveno tiempo, y el bravo piloto tapatío, con el vigésimo primero, quedaron eliminados en la primera ronda, pero ganarán dos puestos en parrilla gracias a las penalizaciones de Bortoleto y de Colapinto.

Norris fue el más rápido (1:35.029), mejorando en 171 milésimas a Leclerc y en 186 a Verstappen, en la Q1, en la que Alonso pasó el corte con el decimosexto tiempo y Colapinto, con el decimotercero.

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El genial piloto asturiano, en una interminable segunda juventud a los 45 años, quedó eliminado en la segunda ronda, con el decimoquinto crono, pero gracias a las sanciones del argentino y del paulista -que también cayeron en esa ronda- y de Lindblad, saldrá duodécimo. En espera de tiempos mejores el año que viene. Y después de haber entrado por tercera vez en lo que va de curso, con un muy deficiente AMR26, en la Q2.

Leclerc (1:34.198) volvía a tomar el mando en la Q2, pero Antonelli avisaba con el segundo tiempo, a 80 milésimas; y Russell, a 107, confirmaba que Mercedes -escudería a la que tampoco se le escapará el título de constructores- iba a por todas.

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En el acto decisivo, Antonelli fue el más rápido en el primer intento (1:34.035), por delante de los Red Bull, mejorando en 139 milésimas al astro de los Países Bajos y en 215 a Hadjar. Y esos puestos no se alteraron, porque nadie los mejoró antes de que los dos pilotos de la escudería austriaca la pifiasen en la vuelta decisiva y Kimi abortase su último giro y levantase el pie al saber que volvería a salir desde la 'pole'.

De las tres premisas necesarias para que el italiano se corone este mismo domingo, se cumplen dos: su posición y la de Sir Lewis. Russell debería caer al menos tres puestos para que en unas horas Italia -'ferrarista' por definición- festeje a su nuevo gran ídolo. Por delante quedan -en una carrera que en horario peninsular español arranca a las nueve de la noche (las 20:00 horas GMT, tras el ajuste otoñal)- 56 vueltas. Para completar un recorrido de 308,4 kilómetros. EFE