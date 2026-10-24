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Álvarez de Toledo: si Bolaños y Albares desobedecen al Supremo acabarán "en un banquillo"

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Toledo, 24 oct (EFE).- La número dos al Congreso por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido a los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares que entreguen al Supremo la lista de los afectados por la ley de nietos, porque si no "antes van a acabar en un banquillo que en un escaño".

En un mitin de precampaña que ha dado este sábado en Toledo, la candidata 'popular' ha pedido al ministro de Exteriores, al que ha definido como "el candidato de Marruecos", y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según ella "el candidato de todos los forajidos de España", que entreguen al Tribunal Supremo (TS) en los cinco días de plazo que les ha dado la lista de los afectados por la suspensión del derecho al voto.

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"Cumplan la orden, entreguen los nombres", ha reclamado Álvarez de Toledo, quien ha advertido: "No vamos a permitir que ensucien el censo para salvar a Sánchez, porque sin un censo limpio no hay elecciones limpias y sin elecciones limpias no hay democracia".

Las resoluciones del Supremo "no se discuten, se acatan", ha dicho la candidata del PP a los dos ministros, a los que ha dicho que si deciden desobedecer "antes van a acabar en un banquillo que en un escaño".

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Pedro Sánchez "llegó robando las primarias a su propio partido y ahora quiere robar las elecciones a todos los españoles", ha aseverado Álvarez de Toledo, que ha mantenido "En democracia el pueblo elige al Gobierno, no el Gobierno al pueblo" y ha pedido a los españoles que en los comicios conviertan su preocupación en participación, porque "a los tramposos se les combate con más votos y con más democracia".

En el mitin, Álvarez de Toledo ha ido desgranando lo que desea para España en una larga intervención en la que ha hablado de asuntos como la fiscalidad o la situación en Ceuta, que ha sido permitida por una "patriota de hojalata" como es la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el propio Pedro Sánchez, que "mintieron a los españoles" para proteger a Marruecos, y a su juicio: "Eso se llama cobardía y traición".

Al respecto, ha afirmado: "Vamos a hacer que España se haga respetar", que se vayan todos los que han entrado ilegalmente a Ceuta y la frontera blindada "si hace falta, con las Fuerzas Armadas también", porque "la soberanía nacional no se negocia", ha añadido.

Álvarez de Toledo ha abogado por "una España fuerte", porque no quiere "ni la Venezuela de Maduro ni la Francia de Mélenchon", que garantice el orden y la libertad, porque según ha argumentado: "No hay libertad sin orden ni orden sin autoridad", al tiempo que ha defendido "un Estado fuerte pero también ligero con el contribuyente", de forma que "los impuestos sirvan exactamente para lo que deben servir". EFE

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