Espana agencias

Álvarez de Toledo augura que PP liderará la revolución de la decencia frente a la "egolatría corrupta" de Sánchez

Imagen P7RSUZWYJ5BWTJMXECWMPFF7AY
Guardar

La candidata número 'dos' del PP al Congreso de los Diputados por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha comprometido a que su partido llevará a cabo la "revolución de la decencia" para acabar con la "era de la indecencia" y de la "egolatría corrupta" que representa el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez.

En un acto en el Paseo de la Vega en Toledo, junto al cabeza de lista al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, y al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha augurado que "la etapa de Sánchez va a ser recordada como la era de la indecencia".

PUBLICIDAD

"Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias. Esa es la lista y ese es el balance", ha lamentado la candidata del PP, que ha rechazado que Sánchez "un hombre decente", sino "un inmoral", al tiempo que ha demandado "su salida del gobierno" como "una urgencia ética nacional".

Es por ello, que ha abanderado la misión del PP de la "reconstrucción nacional" y la de impulsar "una revolución de la decencia" en el país, para alumbrar "una España decente, bien gobernada, respetada, fuerte, democrática, ordenada, próspera, unida y en paz".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha señalado que "el sanchismo" representa "un proceso de mutación" que ha pasado convertido una "democracia plena" en una "democracia fallida", con "instituciones impúdicamente colonizadas" y el "Parlamento degradado".

FEIJÓO Y ELLA NO SON LO MISMO

Sobre Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que no son "idénticos", aunque "nadie en este partido lo es", y lo ha definido como "el hombre y el presidente que España necesita": "decente, solvente, valiente y un hombre bueno". "La antítesis de la egolatría corrupta que es Pedro Sánchez".

Ha prometido su apoyo a Feijóo "cada día en la ingente, gigantesca tarea" que el PP tiene por delante de cara las elecciones del próximo 29 de noviembre.

PIROPOS A VELÁZQUEZ Y NÚÑEZ

Tras trasladar su orgullo por llevar la ciudad de Toledo en su apellido, la número 'dos' del PP al Congreso por Madrid ha alabado el "bagaje de la gestión" y "la fuerza del tirón electoral, de las convicciones" de Carlos Velázquez.

En este punto, ha aprovechado la ocasión para calificar a la cabeza de lista por Toledo del PSOE al Congreso, Milagros Tolón, como "el rostro del apocalipsis cognitivo".

Con Paco Núñez se ha comprometido a hacer un esfuerzo para que sea presidente de Castilla-La Mancha, dándole las gracias, porque "es muy difícil hacer oposición a un socialista con piel de cordero como Emiliano García-Page".

"Tenemos que hacer que Paco sea el próximo presidente de Castilla-La Mancha. Yo me comprometo personalmente a recorrerme toda la comunidad cuando llegue el momento para que lo sea", ha asegurado.

Ha culpado a socialistas como "Emiliano García-Page" de que Pedro Sánchez haya llegado tan lejos, y le ha tildado de "cómplice por omisión y por acción". "Sobre su conciencia pesará también la responsabilidad de haber permitido que el PSOE se vaya por el sumidero del cinismo y la corrupción económica y moral".

Ha insistido en que la "responsabilidad de personas como Emiliano García-Page" es "inmensa", ya que "se llena la boca hablando de España, pero no tiene el coraje de defenderla" frente al coraje que sí tiene Núñez, y por ello merece ser presidente regional, ha defendido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada sábado, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Lotería Nacional sábado 24 de octubre: compruebe los resultados del último sorteo

Este sorteo se realiza dos veces por semana. Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números premiados de este sábado

Lotería Nacional sábado 24 de octubre: compruebe los resultados del último sorteo

Cuál es el precio de la luz en España para este 25 de octubre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Cuál es el precio de la luz en España para este 25 de octubre

La misteriosa tumba de 55 metros hallada en el Sahara: tiene 4.000 años de antigüedad y unas ‘antenas’ laterales inéditas en la región

La excavación ha determinado que el túmulo albergaba los restos de una sola persona, depositada directamente sobre el terreno natural

La misteriosa tumba de 55 metros hallada en el Sahara: tiene 4.000 años de antigüedad y unas ‘antenas’ laterales inéditas en la región

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Pedro Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución y proteger la eutanasia si vuelve a gobernar

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Pedro Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución y proteger la eutanasia si vuelve a gobernar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Pedro Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución y proteger la eutanasia si vuelve a gobernar

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Pedro Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución y proteger la eutanasia si vuelve a gobernar

Sánchez lee un poema de Lorca en Granada y acusa a Feijóo y Abascal de plantear “una involución” con una “lista interminable de recortes”

Feijóo vuelve a Galicia tras los disturbios del acto de Abascal en A Coruña y acusa a Sánchez de “alimentar a los extremistas”: “Hay que discrepar, no apedrear”

El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

Milei llama de nuevo “ladrón corrupto” a Pedro Sánchez a la vuelta de su viaje a Madrid: “Esperemos que la ola azul también llegue a España”

ECONOMÍA

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”