Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo -con el decimoquinto tiempo-, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimosexto -pero que perderá diez puestos en parrilla, por sanción- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 198 milésimas, 80 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial y con 107 sobre el inglés George Russell, compañero del anterior; todos ellos con el neumático blando.

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La tercera y decisiva ronda (Q3), reservada a los diez mejores, se disputará a continuación.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:35,080

12.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:35,158

13.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:35,691

14.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:35,722

15.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:35,818

16.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:36,031

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:36,531

18.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:36,677

19.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:36,770

20.

Alexander Albon

THA

Williams

1:36,967

21.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:37,433

22.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:37,523

EFE

arh