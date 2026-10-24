Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda (Q2) de la calificación

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo -con el decimoquinto tiempo-, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el decimosexto -pero que perderá diez puestos en parrilla, por sanción- quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda (Q2) de la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 198 milésimas, 80 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial y con 107 sobre el inglés George Russell, compañero del anterior; todos ellos con el neumático blando.
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La tercera y decisiva ronda (Q3), reservada a los diez mejores, se disputará a continuación.
- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:35,080
12.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:35,158
13.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:35,691
14.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:35,722
15.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:35,818
16.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:36,031
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:36,531
18.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:36,677
19.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:36,770
20.
Alexander Albon
THA
Williams
1:36,967
21.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:37,433
22.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:37,523
EFE
arh
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