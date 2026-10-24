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Aleksander Sekulic: "Superar al Zaragoza era todo un reto"

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Barcelona, 24 oct (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha afirmado, tras la victoria de su equipo ante el Casademont Zaragoza (99-81), que vencer al conjunto maño, que ha encajado su primera derrota de la temporada fuera de casa, "era todo un reto".

"El Zaragoza juega a un muy buen baloncesto. Son muy precisos en ataque; solo han perdido contra el Valencia", ha elogiado. Además, ha destacado que, a pesar de que sus jugadores solo han dispuesto de "un día de descanso" tras el partido del pasado jueves ante el Milán (81-89), este sábado han jugado "muy bien".

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Muestra de ello es el 54% de acierto de los azulgranas desde el perímetro, que, según Sekulic, se explica por la buena defensa. "Es importante como llegamos a estos tiros abiertos. Cuando hacemos las cosas bien, tienes esta recompensa".

El entrenador también ha valorado la actuación del base Juan Núñez, quien ha batido su récord personal de puntos (23) y valoración (22) en la Liga Endesa. "Probablemente ha sido el mejor jugador del partido. Estoy muy contento de que haya jugado así; no solo por los puntos, sino también por cómo ha jugado y las decisiones que ha tomado. Nos ha dado mucho en ataque y en defensa.

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Otra de las noticias positivas del partido es el regreso de Darío Brizuela, que no ha jugado los dos últimos partidos con el equipo por molestias físicas: "Darío ha sido Darío. Toda la semana se estaba preparando para regresar en buenas condiciones. Estoy contento de que haya vuelto así de la lesión". Ha destacado la "energía, precisión y positividad" que ha aportado.

No obstante, el técnico esloveno ya tiene la mirada puesta en la próxima semana, en la que el Barça va a jugar tres partidos: "La semana va a ser muy importante para nosotros, no nos podemos relajar, tenemos que seguir mejorando". Asimismo, ha celebrado que "las victorias siempre son buenas", y que "es mejor empezar la semana con buen ambiente". EFE

pbl/asc

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