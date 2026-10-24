Alegría llama a ganar para seguir mejorando la vida de las personas frente a "recortes e insultos de la derecha"

24/10/2026 El PSOE Zaragoza ha presentado las candidaturas al Congreso y Senado en un acto celebrado en el espacio Alma del Ebro de la Expo. ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA POLÍTICA PSOE

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La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado que el Partido Socialista sale a ganar las elecciones del próximo 29 de noviembre para seguir mejorando la vida de los zaragozanos, los aragoneses y el conjunto de los españoles. "Frente a la inteligencia artificial, los recortes y los insultos de la derecha, inteligencia natural, progreso y argumentos del Partido Socialista", ha afirmado.

Durante la presentación de la candidatura socialista al Congreso y al Senado por Zaragoza, que se ha celebrado junto al espacio Alma del Ebro, en la Expo, ha destacado así que en los próximos comicios generales están en juego dos modelos de país y ha contrapuesto los proyectos políticos de la izquierda y la derecha.

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Alegría ha mostrado su orgullo por una candidatura formada por hombres y mujeres que "se van a dejar la piel" por su provincia, por Aragón y por España. Ha defendido que el PSOE representa a la gente de a pie y ha reivindicado la utilidad de la política para mejorar la vida de las personas, especialmente de quienes más necesitan de las políticas públicas para seguir avanzando. "Salimos a ganar, salimos a por todas", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en valor los avances conseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a pesar de gobernar en minoría y de la oposición del PP y Vox. Entre ellos, ha destacado la reforma laboral, que ha permitido superar los 22,5 millones de personas ocupadas, el incremento del salario mínimo interprofesional por encima de los 1.200 euros, la ampliación a 19 semanas de los permisos por nacimiento y cuidado de menores y la revalorización de las pensiones, que beneficia a unos 300.000 aragoneses.

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La líder socialista ha advertido de que estos avances están en riesgo ante la posibilidad de un Gobierno del PP y Vox y ha defendido que, si el Ejecutivo progresista ha conseguido estas mejoras con una minoría parlamentaria, un mayor respaldo electoral permitiría seguir ampliando derechos y consolidando el progreso social. "Si hemos sido capaces de hacer todo esto", ha planteado, para después preguntarse qué podría conseguir un nuevo Gobierno progresista con mayor apoyo parlamentario.

Por último, Alegría ha cuestionado la capacidad de Alberto Núñez Feijóo para gobernar España y ha criticado el desconocimiento que, a su juicio, demuestra sobre cuestiones fundamentales del país. "Si es incapaz de aguantar una entrevista periodística de media hora, cómo va a representar y a defender a nuestro país en una cumbre internacional", se ha preguntado. Frente a ello, ha reivindicado el liderazgo internacional de Pedro Sánchez y su capacidad para defender los intereses de España con voz propia y una posición contraria a las guerras.

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Por su parte, la secretaría general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, ha asegurado lo siguiente: "Somos el mejor equipo para defender Zaragoza y Aragón porque los candidatos y candidatas son mujeres y hombres con una trayectoria impecable y un gran compromiso con el PSOE". Además, ha recalcado que esta candidatura representa a Zaragoza capital y su medio rural y ha criticado que el Gobierno PP-VOX en Aragón "provoca desequilibrios".

Ha subrayado que "solo la acción del Grupo Parlamentario Socialista, con Pilar Alegría a la cabeza, es capaz de plantarle cara y defender los derechos de nuestros ciudadanos", ha finalizado.

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LOS CANDIDATOS

El cabeza de lista de la provincia de Zaragoza para el Congreso de los Diputados, Fernando Beltrán, ha traslado que afronta ilusionado el desafío de revalidar un Gobierno de progreso que defienda los avances y cuide a las personas, un Gobierno que se mueva con la fuerza de la gente. "Vamos a contar alto y claro lo bien que le han sentado a Aragón y a la provincia de Zaragoza os gobiernos de Pedro Sánchez. Los resultados abruman tanto en el crecimiento económico como en el paraguas social que no ha dejado a nadie atrás".

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Beltrán ha hecho hincapié en que la provincia ha recibido del Gobierno de Pedro Sánchez y de los fondos europeos una inversión millonaria histórica que ha servido para grandes proyectos como la gigafactoría de Stellantis o la mejora de las comunicaciones, pero también ha llegado al día a día de los pueblos para reducir su factura de la luz o mejorar la climatización de sus colegios. "Todo esto con más becas, más plazas de 0 a 3 años, un incremento de las pensiones y un crecimiento sostenido del empleo de calidad", ha agregado.

"Dejemos a un lado el ruido, tenemos argumentos y hechos más que sólidos para convencer de que merece y mucho la pena apoyar al PSOE y conseguir un Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez que continúe con estas políticas que tan bien le han sentado a Aragón", ha aseverado.

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En esta línea, el número uno del PSOE al Senado por Zaragoza, Miguel Dalmau, se ha referido a la importancia de obtener una mayoría suficiente en las próximas elecciones generales "para seguir avanzando en el modelo de país que queremos seguir construyendo". Enfrente, la única propuesta del PP es "derogar el sanchismo y meter a Vox en el Gobierno para echar atrás las becas, que no suba el SMI o manosear las pensiones".

También ha criticado la intención de los populares "de abrir debates innecesarios sobre derechos ya consolidados" porque se encuentran "incómodos hablando de feminismo o de violencia de género".

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