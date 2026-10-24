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Albiol dice que el PP tiene claro "quien es vulnerable de verdad y el que es un jeta"

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El alcalde de Badalona (Barcelona) y cabeza de lista del Partido Popular (PP) al Congreso en la provincia, Xavier García Albiol, ha afirmado este sábado que su partido tiene muy claro "quién es vulnerable de verdad y el que es un jeta y un caradura", y ha pedido a los ciudadanos en las elecciones generales del 29N que den un mensaje claro en contra de la okupación ilegal.

Albiol ha dicho en declaraciones a los medios en un acto electoral en Barcelona que aquellos que a su juicio son realmente vulnerables, las personas que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca porque se han quedado en el paro, "van a tener el acompañamiento por parte de las administraciones" y la protección de las leyes.

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Ha estado acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo y el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

El candidato ha considerado que "aquellos que han convertido la okupación en un modus vivendi o forman parte de una mafia de okupación" son la mayoría, por encima de los realmente vulnerables, y ha afirmado que a estas personas se les aplicará la ley de la forma más dura posible y con todas las consecuencias.

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"Cómo puede ser que una persona vaya andando por la calle, le tiren de la cadena, le roben el bolso, lo detengan y a las 3, 4 horas vuelva a estar en la calle?", ha manifestado Albiol, que ha afirmado que su partido no se resigna a aceptarlo como algo normal.

PONENCIA DE LA LEY ANTIOKUPACIÓN

Ha considerado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "acierta" encargándole la responsabilidad de liderar la ponencia sobre la Ley Antiokupación que el partido pretende aprobar en el Congreso durante la próxima legislatura, ya que en Badalona su equipo y él están haciendo lo que ha considerado un buen trabajo para frenar estas situaciones.

"En Badalona yo soy alcalde porque me votan las personas que son del Partido Popular, pero soy alcalde sobre todo también porque me votan personas que son socialistas, independentistas o de izquierdas", ha añadido, al considerar que estos problemas afectan a personas que son de derechas y que son de izquierdas.

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