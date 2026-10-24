Abascal pide una "gran mayoría" para presidir el Gobierno: "No es imposible ganar unas elecciones"

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los votantes que le den una "gran mayoría" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que le permitan convertirse en el nuevo presidente del Gobierno.

"No pretendo ser osado o arriesgado, sabemos que no es fácil. Pero no es imposible ganar unas elecciones. Los españoles votan el 29 de noviembre y todas las palabras están por decir", ha dicho durante el mitin que ha ofrecido este sábado frente a la Catedral de Mallorca, en Palma, y que ha contado con la asistencia de centenares de militantes.

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Abascal ha considerado que el programa de Vox, centrado en "la remigración, la desregulación y la prioridad nacional", no es "ideológico" y aglutina las necesidades de "una inmensa mayoría de españoles, voten lo que voten".

"Tenemos muchas prioridades, pero la principal es recuperar Ceuta y echar al Gobierno criminal sacrificando lo que sea necesario, pero no venimos con un programa intocable", ha subrayado.

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En esa línea, ha negado que su intención sea convertirse en el vicepresidente de un Ejecutivo liderado por el 'popular' Alberto Núñez Feijóo. "Yo me presento a la presidencia, y haremos lo que digan los españoles", ha dicho el líder de Vox, quien ha sido a respondido por los militantes al grito de "presidente, presidente".

"Ambicionamos un gran poder para hacer una gran transformación, así que no nos votéis a medias. Dadnos un gran respaldo, una gran mayoría, y haremos un gran cambio para España", ha proseguido un Abascal que ha dicho "no estar satisfecho" con lo logrado en las comunidades autónomas en las que gobiernan junto al PP.

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Para acometer el cambio que promete, ha señalado, se enfrentará a "muchas dificultades" y, por lo tanto, este no será "de la noche a la mañana, ni se conseguirá en una semana, unos meses o un año". "No os vamos a mentir. No prometemos soluciones fáciles, sino soluciones contundentes. No nos va a temblar el pulso para nada. Tendremos más respaldo o menos, pero la valentía no nos va a faltar", se ha comprometido.

El mitin lo ha cerrado haciendo un llamamiento a acudir a las urnas "en alerta máxima" ante "la violencia, los pactos extravagantes y las trampas" que, a su juicio, harán desde el PSOE. A quienes "voten muy buen o voten regular", Abascal les ha pedido que el 29 de noviembre depositen sus papeletas "con esperanza".

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LAS PROPINAS DE LOS CAMAREROS Y UN MENSAJE A LOS PENSIONISTAS

Entre las propuestas el líder de Vox que ha lanzado durante su intervención ha destacado la de eliminar la fiscalidad sobre las propinas que reciben los camareros que trabajan en el sector de la hostelería.

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"De esto entendéis bien en Baleares. ¿Hasta dónde está llegando la presión fiscal? Las propinas a los camareros son una gratificación por su buen servicio. Y cuantos españoles, y no españoles, que trabajan en este sector no demasiado bien pagado y cuando reciben una propina les viene el vampiro de Hacienda". Si llegamos, tenemos la intención de acabar con el saqueo a las propinas, una injusticia absoluta", ha asegurado.

También ha hablado sobre las pensiones y ha considerado que el único riesgo a su viabilidad es "mantener a Pedro Sánchez en el poder". "El único modo de mantener el sistema es rebajar impuestos y recortar en gasto político ideológico. Pueden estar tranquilos los pensionistas que tienen derechos adquiridos, porque las pensiones se van a pagar de la manera que haga falta", ha afirmado.

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Por otro lado, ha señalado que su propuesta en política migratoria estaría centrada en la expulsión "por la vía rápida" de aquellas personas que hayan cometido delitos y "no respeten a las mujeres". "Los queremos en las cárceles de sus países. ¡Fuera de aquí, largo de aquí!", ha exclamado.

Asimismo, ha considerado necesaria la "remigración" de las personas "que vienen a recibir las ayudas que no alcanzan a los españoles". "Cuando uno va a un país y no pretende pagar sino vivir de las ayudas públicas debe irse", ha sostenido. Los menores extranjeros no acompañados, a quienes --de forma irónica-- ha dicho que les tiene "mucho cariño", ha defendido que deben regresar con sus familias.

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A todos ellos los ha contrapuesto con las personas extranjeras "que han venido a trabajar y se han esforzado" y que han "respetado las leyes". "A esas personas les damos las gracias, ningún reproche", ha dicho el candidato de Vox.

Pero, ha matizado, si por algún motivo estas personas "pasan por una mala racha" que se prolonga en el tiempo, "hay que hacer que remigren y que puedan construir un futuro en su patria". "España no puede seguir sosteniendo los problemas de todo el mundo, pagando la sanidad de todo el mundo y condenando a los españoles a perder su prosperidad", ha incidido Abascal.

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CREE QUE EL PSOE QUIERE TAPAR SU GESTIÓN "CON VIOLENCIA"

Otro bloque del mitin ha girado alrededor de la "violencia orquestada y permitida por las instituciones" que ha sufrido durante sus actos en A Coruña, Avilés o Maó.

"La violencia pretende atemorizarnos y tapar ocho años absolutamente de vergüenza para España y para nuestra sociedad. Pretenden que nos olvidemos de las mentiras de Sánchez, de que decía que no iba a pactar y pactó con todos los enemigos de España", ha sostenido Abascal.

Con la "violencia", ha considerado, también se pretende desviar la atención de la "invasión" de Ceuta --de la que ha culpado tanto a Marruecos como al Gobierno"-- y de la "corrupción de Sánchez, de su partido, de su familia y de todo lo que tiene que ver con él".

En el mitin de Palma, a diferencia de lo que sucedió el viernes noche en Maó, donde la Policía Nacional tuvo que cargar contra varios centenares de manifestantes para que desalojaran la zona, no ha ocurrido ningún tipo de incidente.

La Policía Nacional ha desplegado un amplio dispositivo en todas las inmediaciones de la Catedral de Mallorca en el que han participado decenas de agentes, quienes han controlado el acceso de las alrededor de 1.500 personas que han entrado en la explanada frente al mar.

LA CANDIDATA POR BALEARES PROPONE DESBLOQUEAR SUELO

La candidata de Vox al Congreso por Baleares, Maribel Cerezo, ha intervenido en el que ha sido su segundo acto público después de su proclamación esta misma semana.

El suyo ha sido un discurso similar al del viernes en Maó, centrado buena parte de él en presentarse ante la militancia, pero ha vuelto a soltar algunas propuestas.

En este caso, ha defendido la necesidad de desbloquear suelo y la eliminación de trámites burocráticos para agilizar la construcción de viviendas. "Pueden pasar años desde que se señala un suelo hasta que se pone un ladrillo, y cuando por fin se construye más de la mitad de lo que pagamos son impuestos. Proponemos más suelo y plazos cerrados, y que la primera vivienda esté libre de carga impositiva", ha dicho.

El objetivo, ha enfatizado, es que "los mallorquines, los jóvenes y las familias" dispongan de un lugar en el que vivir, lo que ha enmarcado en el concepto de 'prioridad nacional'. "El 29N tenemos una gran responsabilidad: decidir si Mallorca sigue siendo un lugar donde quedarse o solo un lugar del que marcharse. Yo me voy a dejar la piel para que nuestros hijos puedan quedarse", ha sentenciado.