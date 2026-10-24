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5-1. El Girona golea al Celta Fortuna y se acerca al ascenso directo

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Girona, 24 oct (EFE).- El Girona goleó este sábado al Celta Fortuna en Montilivi con un hat-trick de Vladyslav Vanat (5-1) para dar continuidad a su gran dinámica, afianzarse en las posiciones de 'playoff' y situarse provisionalmente a dos puntos del ascenso directo.

El equipo de Quique Álvarez resolvió el partido con cuatro goles en los primeros 38 minutos, dos de Vanat y uno de Unai Hernández y Carles Pérez, ante un rival que tuvo que jugar más de una hora con un futbolista menos.

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Los rojiblancos ya suman seis victorias en las nueve últimas jornadas y una única derrota y siguen encadenando pasos adelante, con el reto de recuperar la categoría perdida.

El cuadro de Fredi Álvarez (16º) venía de sumar cuatro de los últimos seis puntos posibles, pero se vio absolutamente superado en Montilivi y encajó una derrota inapelable.

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El Girona se adueñó del balón desde el saque inicial y pronto inclinó el campo hacia la portería rival, con una posesión que superó el 75% en el primer tramo del duelo.

Los rojiblancos amenazaban con la verticalidad de Mate Morey y Yáser Asprilla por la derecha y Álex Moreno y Carles Pérez por la izquierda y con la calidad de Vanat.

El primer gol parecía cuestión de tiempo y llegó ya en el minuto 17: Izan González, pieza fundamental, recuperó en tres cuartos de campo, Mate centró al área y Unai Hernández bajó el balón para dejar el gol en bandeja a Vanat. Coke desvió el remate centrado del delantero ucraniano, pero no pudo evitar el 1-0.

El 2-0 llegaría solo tres minutos después, con los mismos dos protagonistas: Vanat recogió un balón sin dueño en tres cuartos de campo y firmó un pase perfecto a la espalda de la defensa para que Unai Hernández definiera ante la salida desesperada de Coke.

El mediapunta catalán no había podido aprovechar mejor su primera titularidad como rojiblanco. Llevaba un gol y una asistencia en 20 minutos.

El Girona dominaba el partido a placer y poco después Vanat volvió a plantarse solo ante el portero, pero cayó delante de Meixús justo antes de rematar. El árbitro no vio nada punible en directo, pero a instancias del VAR decretó penalti y expulsó al central celeste.

Vanat engañó a Coke con un chut a su izquierda y celebró su cuarto gol de la temporada (m. 29). El Celta Fortuna tenía por delante más de una hora con un 3-0 en contra y un jugador menos.

La situación acentuó la superioridad local. El Girona incluso pudo aumentar su renta por vía de Yáser Asprilla, la otra novedad en el once, y finalmente lo consiguió en el minuto 38, con un potente disparo de Carles Pérez desde la frontal que entró por la escuadra.

El monólogo rojiblanco prosiguió tras el descanso y el 5-0 llegó en el minuto 55, justo después de un disparo al palo de Mate: el propio lateral dejó solo ante el portero a Vanat con un pase fantástico entre líneas y el '19' no perdonó y celebró su primer hat-trick como rojiblanco.

Óscar Marcos marcó el gol del honor en una de las dos únicas llegadas visitantes (m. 59) y Montilivi pudo redondear una noche feliz con la esperada reaparición de Cristhian Stuani.

- Ficha técnica:

5 - Girona: Gazzaniga; Mate (Abdul Mumin, m. 59), Alejandro Francés, David López, Àlex Moreno; Fran Beltrán (Morante, m. 59), Izan; Asprilla, Unai Hernández (Van de Beek, m. 59), Carles Pérez (Stuani, m. 73); y Vanat (Pyshchur, m. 67).

1 - Celta Fortuna: Coke; Milla (Mateo, m. 57), Gavián, Meixús, Ribes, Joel López; Hugo Cuenca (Ndiaye, m. 57), Capde (Kibet, m. 77); Óscar Marcos (Bajcetic, m. 77), Álvaro Marín y Ángel Arcos (Oliveras, m. 61).

Goles: 1-0, m. 17: Vanat. 2-0, m. 20: Unai Hernández. 3-0, m. 29: Vanat, de penalti. 4-0, m. 38: Carles Pérez. 5-0, m. 55: Vanat. 5-1, m. 59: Óscar Marcos.

Árbitro: José Luis Guzmán (comité andaluz). Amonestó al local Stuani (m. 90+3) y a los visitantes Hugo Cuenca (m. 41), Oliveras (m. 77) y Joel López (m. 90+1). Expulsó al visitante Meixús (m. 28).

Incidencias: Partido de la jornada 11 de LaLiga Hypermotion disputado ante 9.682 aficionados en el Estadi de Montilivi, en Girona.

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asm/asc

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