Espana agencias

39-32. El Dicorpebal Logroño impone su velocidad

Guardar

Logroño, 24 oct (EFE).- El Dicorpebal Logroño sumó un triunfo más, por 39-32 ante el Frigoríficos del Morrazo, en un choque resuelto por la velocidad impuesta por el equipo riojano en dos fases muy concretas del encuentro, los últimos diez minutos del primer tiempo y los quince primeros sel segundo.

Esas dos fases del juego fueron determinantes para desarbolar al conjunto gallego, que se las prometía muy felices cuando ganaba por cinco goles en el primer tiempo, pero que comprobó pronto como el subcampeón de la pasada campaña tiene una marcha más que muchos equipos de Asobal.

PUBLICIDAD

El Balonmano Cangas tiene en plantilla a tres jugadores que fueron importantes en Logroño -Rivero, Javi García y Pestic- y desde el inicio quedó claro que habían explicado a sus compañeros algunos sistemas de los locales.

Por eso el Dicorpebal estuvo incómodo en gran parte de la primera mitad, porque no encontraba la manera de conectar con sus jugadores del centro del ataque y en defensa tampoco estaba acertado.

PUBLICIDAD

Así del 3-6 a los 6 minutos se pasó al 6-11 al cuarto de hora. Para entonces Ledo había iniciado ya su enésimo recital y había dejado clara su capacidad para paradas imposibles (con las que llama a la puerta de la selección), con lo que evitó que la diferencia a favor de los gallegos creciera más.

En realidad, el partido del Frigoríficos acabó ahí. El Logroño metió una marcha más y logró una remontada de mucho mérito porque en el minuto 21, cuando Ledo paró su segundo penalti, ya estaba 11-12 y uno después ya ganaba (13-12).

El Cangas trató de oponerse al vendaval y por momentos lo logró, tanto que estuvo a punto de llegar la descanso con igualdad en el marcador; pero para que quedase claro quien mandaba, el Logroño pidió un tiempo muerto con menos de 20 segundos en el marcador y gracias a la estrategia marcó y se fue por delante al descanso (17-16)

El Logroño regresó al campo dispuesto a cerrar el partido, aumentó la intensidad defensiva y volvió a correr, con lo que superó a un Frigoríficos que quería un partido más lento.

Los locales empezaron a abrir hueco en el marcador y ya nunca se vieron agobiados por su rival, que no encontró la forma de cambiar la dinámica del encuentro.

Ledo, además, realizó un par de buenas paradas más (para completar 11 en el encuentro) y el Dicorpebal logró plantarse en los últimos diez minutos con diferencias de más de cinco goles, que fueron 7 en el marcador final.

- Ficha técnica:

39.- Dicorpebal Logroño (17+22): Ledo (p), Oliveira (4), Lombardi (1), D'Antino (5, 4p), Aitor García (1), Miguel Martínez (9), Popovic, Cancio (p), Preciado (2), Zarzuela (6), Galán (2), Ishida, Álvaro Martínez (7), Jung (2) y Samuel Sainz.

32.- Frigoríficos del Morrazo (16+16): Iván Panján (p), Lindqvist, Quintas (3), Arnau Fernández (2), Hugo Vila (2p), Pestic (4), Boesen (3), Mateo Pallas (p), Martín Gayo (6), Manuel Pérez (4), Martín Fuentes, Csaba (2), Javier García (3), Pablo Castro (1), Santi López (1) y Ángel Rivero (1).

Marcador cada cinco minutos: 3-4, 5-7, 7-11, 10-12, 13-14, 17-16 (descanso), 18-17, 21-20, 27-22, 30-24, 35-29 y 39-32 (final).

Árbitros: Yon Bustamante y Javier Álvarez. Excluyeron dos minutos al local Álvaro Preciado y a los visitantes Lindqvist, Quintas y Csaba.

Incidencias: Partido de la Liga Asobal disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja ante un millar de espectadores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una protesta juvenil en Barcelona deriva en saqueos, incendios y choques con los Mossos

La convocatoria difundida en redes sociales reunió a decenas de estudiantes y obligó a cortar accesos en la plaza de Catalunya

Una protesta juvenil en Barcelona deriva en saqueos, incendios y choques con los Mossos

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

A 36 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos ultiman las candidaturas al Congreso y al Senado, que deberán presentar antes del lunes. Las encuestas auguran un gobierno de PP y Vox, y los debates siguen sin terminar de cerrarse

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

Antes de encender la calefacción, comprueba esto: el truco para detectar si tus ventanas pierden calor

Solo necesitas un mechero para comprobar el sellado de los marcos y poder frenar la entrada de aire frío antes de que llegue el invierno

Antes de encender la calefacción, comprueba esto: el truco para detectar si tus ventanas pierden calor

La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la cancelación de la obra sobre Lorca en Valladolid y la atribuye a unas obras

La compañía Proyecto 43-2 llevó el caso ante la Fiscalía y cuestionó que no se suspendieran otros actos previstos en el Centro Cultural Miguel Delibes

La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la cancelación de la obra sobre Lorca en Valladolid y la atribuye a unas obras

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Los estafadores se hacen pasar por gestores para obtener tarjetas y claves de sus víctimas

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

Elecciones generales en España 29-N, en directo: El PP promete una ley antiocupación con desalojos en 24 o 48 horas si gobierna

Una protesta juvenil en Barcelona deriva en saqueos, incendios y choques con los Mossos

La Fundación Siglo niega motivos ideológicos en la cancelación de la obra sobre Lorca en Valladolid y la atribuye a unas obras

Cuidado si te llaman del banco por un cargo sospechoso: la Policía Nacional avisa de esta nueva estafa telefónica

Así fue la competencia de patrullaje militar en Gales, la más exigente de la OTAN y con España: “Los soldados deben estar en su mejor forma para disuadir al adversario”

ECONOMÍA

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”