39-32. El Dicorpebal Logroño impone su velocidad

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Logroño, 24 oct (EFE).- El Dicorpebal Logroño sumó un triunfo más, por 39-32 ante el Frigoríficos del Morrazo, en un choque resuelto por la velocidad impuesta por el equipo riojano en dos fases muy concretas del encuentro, los últimos diez minutos del primer tiempo y los quince primeros sel segundo.

Esas dos fases del juego fueron determinantes para desarbolar al conjunto gallego, que se las prometía muy felices cuando ganaba por cinco goles en el primer tiempo, pero que comprobó pronto como el subcampeón de la pasada campaña tiene una marcha más que muchos equipos de Asobal.

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El Balonmano Cangas tiene en plantilla a tres jugadores que fueron importantes en Logroño -Rivero, Javi García y Pestic- y desde el inicio quedó claro que habían explicado a sus compañeros algunos sistemas de los locales.

Por eso el Dicorpebal estuvo incómodo en gran parte de la primera mitad, porque no encontraba la manera de conectar con sus jugadores del centro del ataque y en defensa tampoco estaba acertado.

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Así del 3-6 a los 6 minutos se pasó al 6-11 al cuarto de hora. Para entonces Ledo había iniciado ya su enésimo recital y había dejado clara su capacidad para paradas imposibles (con las que llama a la puerta de la selección), con lo que evitó que la diferencia a favor de los gallegos creciera más.

En realidad, el partido del Frigoríficos acabó ahí. El Logroño metió una marcha más y logró una remontada de mucho mérito porque en el minuto 21, cuando Ledo paró su segundo penalti, ya estaba 11-12 y uno después ya ganaba (13-12).

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El Cangas trató de oponerse al vendaval y por momentos lo logró, tanto que estuvo a punto de llegar la descanso con igualdad en el marcador; pero para que quedase claro quien mandaba, el Logroño pidió un tiempo muerto con menos de 20 segundos en el marcador y gracias a la estrategia marcó y se fue por delante al descanso (17-16)

El Logroño regresó al campo dispuesto a cerrar el partido, aumentó la intensidad defensiva y volvió a correr, con lo que superó a un Frigoríficos que quería un partido más lento.

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Los locales empezaron a abrir hueco en el marcador y ya nunca se vieron agobiados por su rival, que no encontró la forma de cambiar la dinámica del encuentro.

Ledo, además, realizó un par de buenas paradas más (para completar 11 en el encuentro) y el Dicorpebal logró plantarse en los últimos diez minutos con diferencias de más de cinco goles, que fueron 7 en el marcador final.

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- Ficha técnica:

39.- Dicorpebal Logroño (17+22): Ledo (p), Oliveira (4), Lombardi (1), D'Antino (5, 4p), Aitor García (1), Miguel Martínez (9), Popovic, Cancio (p), Preciado (2), Zarzuela (6), Galán (2), Ishida, Álvaro Martínez (7), Jung (2) y Samuel Sainz.

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32.- Frigoríficos del Morrazo (16+16): Iván Panján (p), Lindqvist, Quintas (3), Arnau Fernández (2), Hugo Vila (2p), Pestic (4), Boesen (3), Mateo Pallas (p), Martín Gayo (6), Manuel Pérez (4), Martín Fuentes, Csaba (2), Javier García (3), Pablo Castro (1), Santi López (1) y Ángel Rivero (1).

Marcador cada cinco minutos: 3-4, 5-7, 7-11, 10-12, 13-14, 17-16 (descanso), 18-17, 21-20, 27-22, 30-24, 35-29 y 39-32 (final).

Árbitros: Yon Bustamante y Javier Álvarez. Excluyeron dos minutos al local Álvaro Preciado y a los visitantes Lindqvist, Quintas y Csaba.

Incidencias: Partido de la Liga Asobal disputado en el Palacio de los Deportes de La Rioja ante un millar de espectadores. EFE