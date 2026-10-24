2-2. La épica salva al Oviedo y frustra al Almería

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Almería, 24 oct (EFE).- La contundente reacción a última hora, plasmada con los goles de Jacobo primero y el de Jorge Pulido, en propia puerta, premiaron con el empate al Oviedo que a cinco minutos del final era superado por el Almería, que alcanzó el tramo final con una ventaja de 2-0 que dejó escapar.

El Oviedo tiró de épica y le salió bien. El Almería desperdició su renta y sus ocasiones para sentenciar el choque y sumar su octava victoria seguida. El empate frena el empuje almeriense que deja su liderato en manos del Castellón, que le puede superar en la tabla el domingo si gana su partido contra el Sporting.

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La mejor primera parte del Almería no le sirvió para sumar otra victoria. No lo hizo mal el equipo de García Pimienta en ese tramo de partido, pero no fue capaz de acabar la faena ante un Real Oviedo que se mostró intenso desde el inicio. El Almería se adelantó en la primera parte con los goles de Sergio Arribas y Miguel. En la segunda, un Oviedo con más balón y llegada empató con el de Jacobo y un autogol de Pulido.

El Almería salió a imponer su ritmo ante un Oviedo que apretó arriba y trató de dificultar la salida de balón rojiblanca. Los locales movieron la pelota con paciencia, esperando el momento de acelerar y encontrar espacios. El primer aviso fue oviedista y llegó en el 8, cuando Reina probó fortuna con un disparo que se marchó fuera. Un minuto después, Junyent buscó sorprender directamente desde el córner, pero Escandell despejó el envío. El equipo indálico insistía, sin perder el orden ni precipitar sus ataques con mucha seguridad.

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El Almería encontró el premio en el 16, cuando Cipenga forzó un córner tras una rápida incursión por la izquierda. La acción estaba preparada y terminó con Arribas marcando en el segundo palo, sin dejar caer el balón. Quim Junyent sacó el córner apoyándose en Pulido y puso la asistencia para el remate del madrileño. El Oviedo reaccionó y Enzo Pérez estrelló un potente disparo en el larguero en el 19. Goti también buscó el área, pero la defensa rojiblanca respondió con firmeza.

Cipenga volvió a ser decisivo con una arrancada por la izquierda que desbordó a sus marcadores y atrajo a tres defensores. El balón llegó a Miguel, que lo acomodó con la cintura y definió para ampliar la ventaja. El Oviedo intentó reaccionar con un disparo de Goti en el 31, detenido por Andrés Fernández, y Dani Calvo cabeceó fuera un córner en el 36. En el tramo final, el guardameta volvió a frustrar las llegadas visitantes. El Almería sostuvo el control y llegó al descanso con una ventaja merecida, con orden y contundencia.

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El Oviedo elevó la presión tras el descanso y obligó al Almería a defender cerca de su área. Morales encontró una opción en el minuto 47, pero Jorge Pulido evitó su remate. Los visitantes insistieron con balones desde la izquierda y Goti probó a Andrés Fernández en el 56. Los cambios de Calero dieron más mordiente al conjunto carbayón, que volvió a acercarse con Estanis, frenado por Dzodic. El Almería trató de responder al contragolpe, mientras García Pimienta movía sus piezas para recuperar presencia y amenaza ofensiva con más decisión.

Los rojiblancos intentaron sacudirse el dominio y recuperar el balón, aunque les faltó precisión para transformar la posesión en ocasiones claras. Mingo avisó en el minuto 69 con un disparo alto y, dos minutos después, volvió a rozar el gol con un lanzamiento que cruzó el área sin encontrar rematador. El Almería apenas inquietaba a Escandell, que respondió en el 73 ante un disparo de Álex Muñoz. La entrada de Leo Baptistao buscó aliviar la presión, pero el Oviedo seguía apretando y los locales perdían demasiado pronto la pelota con balón.

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El tramo final se convirtió en un ejercicio de resistencia para el Almería, incapaz de enlazar posesiones largas ante la presión visitante. El Oviedo buscó el área por las bandas y David Costas obligó a intervenir a Andrés Fernández con un cabezazo en el minuto 83. Embarba respondió con un disparo que pasó cerca del larguero, pero el empuje carbayón tuvo premio. Jacobo recortó distancias en el 87 con un zurdazo y, dos minutos después, un autogol de Pulido terminó por dar un punto al Oviedo y acabar con la estupenda racha del Almería.

-- Ficha técnica

2 - Almería: Andrés Fernández; Luna, Pulido, Bonini, Álex Muñoz; Javi Muñoz, Dzodic; Junyent (Embarba, 63), Arribas, Cipenga (Lelo, m. 63), y Miguel (Baptistao, m. 77).

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2 - Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Costas (Jacobo, m. 85), Dani Calvo, Samu; Goti (Villahermosa, m. 68), Aldasoro (Pablo Sanz, m. 46), Youness,Reina (Mingo, m. 46); Enzo Pérez y Morales (Estanis, m. 58).

Goles: 1-0, min.16: Arribas. 2-0, min.26: Miguel. 2-1, min.87: Jacobo. 2-2, min.89: Pulido, en propia puerta.

Árbitro: Germán Cid, castellano-leonés. Amonestó a Arribas (m.53) y Embarba (m.81), del Almería, y a Costas (m.45), Pablo Sanz (m.52), Nacho Vidal (m.75), Mingo (m.85) y Villahermnosa, del Real Oviedo.

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Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada delCampeonato de Liga de Segunda División, Liga Hypermotion, disputado en el UD Almería Stadium, con 14.207 espectadores. EFE

jmt/apa