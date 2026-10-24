2-1. El Igualada culmina la remontada en la prórroga y reedita la última final

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Olot (Girona), 24 oct (EFE).- El Igualada Rigat remontó este sábado ante el Calafell La Menorquina (2-1), en la prórroga de la segunda semifinal de la Supercopa de España, disputada en el Pabellón Municipal de Deportes de Olot (Girona), y se clasificó para la final del domingo, en la que reeditará el duelo del año pasado ante el Barça.

Los goles de Gerard Riba y Alex Cardil dieron la vuelta al tanto inicial de Sergi Folguera y metieron al vigente campeón de la OK Liga en la final, prevista para las 15:30 horas. Allí le espera un Barça que superó al Hockey Club Liceo por 3-5 y ante el que el conjunto arlequinado buscará la revancha de la final del pasado año, que perdió por 3-1, para conquistar su primera Supercopa.

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El duelo enfrentaba al campeón de la última OK Liga con una de las revelaciones del pasado curso. Ambos equipos habían ganado terreno frente a históricos como el Reus Deportiu y el Noia Freixenet y afrontaban la semifinal con la intención de confirmar su lugar entre los aspirantes a los títulos.

Fue el Calafell, sin embargo, el que golpeó primero. Quim Gabarró sorprendió en la primera jugada del partido, aunque su gol fue anulado por una falta. En el minuto 7, Sergi Folguera sí acertó desde el lanzamiento de falta directa y adelantó al conjunto tarraconense (0-1).

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El encuentro perdió ritmo a partir de entonces y el marcador ya no se movió antes del descanso. Tras la reanudación, el Igualada encontró la vía del empate también desde la falta directa, después de la décima infracción del Calafell. Gerard Riba transformó el lanzamiento (1-1, min.29) y devolvió la igualdad a una semifinal que ganó entonces intensidad.

Ambos equipos dispusieron de ocasiones para evitar la prórroga. Carles Domènech tuvo una oportunidad para el Calafell tras recuperar la bola en campo contrario, pero, después de que se le escapara en el primer intento, su segundo lanzamiento fue detenido por Codony. En la respuesta, Marc Carol pudo adelantar al Igualada, pero Martí Serra lo evitó y el partido se marchó al tiempo extra.

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La igualdad solo podía romperse con una acción individual, y apareció el joven internacional español Biel Llanes. El jugador arlequinado birló a Carles Domènech y puso una asistencia precisa para que Alex Cardil, libre de marca, empujara la bola a la red y completara la remontada (2-1, min.54).

Con ventaja en el marcador, el Igualada se replegó y resistió el asedio final del Calafell. La tarjeta azul a Jero García dejó al conjunto tarraconense en inferioridad numérica los últimos dos minutos, aunque después arriesgó incluso retirando al portero. Sin embargo, no encontró el gol del empate y el Igualada selló su pase a la final, en la que volverá a medirse al Barça.

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- Ficha técnica:

2 - Igualada Rigat: Codony; Ruano, Cardil, Carol, Cabezas, -cinco inicial-, Oviedo, Llanes, Riba, Berent y Carrión (p.s).

1 - Calafell La Menorquina: Serra; Pujalte, Gabarró, Marimon, Folguera, -cinco inicial-, Escala, Doménech, Garcia, Pujadas y Garmendia (p.s).

Goles: 0-1, min.7: Sergi Folguera, falta directa. 1-1, min.29: Gerard Riba, falta directa. 2-1, min.54: Alex Cardil.

Árbitros: Albert Barba y Oriol Pérez. Mostraron tarjeta amarilla a Biel Llanes (min.44) por parte del Igualada Rigat y al técnico Guillem Cabestany (min.59) por parte del Calafell La Menorquina. Mostraron tarjeta azul a Jero Garcia (min.58) por parte del Calafell La Menorquina.

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Incidencias: Segunda semifinal de la Supercopa de España disputada en el Pabellón Municipal de Deportes de Olot (Girona). EFE

avm/apa