1-1. El Espanyol frena en San Sebastián la buena racha de la Real Sociedad

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San Sebastián, 24 oct (EFE).- La Real Sociedad detuvo este sábado su racha positiva ante un sólido Espanyol que empezó perdiendo pero que se llevó un punto con un gol de Natalia Escot.

Las donostiarras, que llegaban plenas de moral a este encuentro tras tres victorias seguidas entre Liga y Europa (el brillante triunfo contra el Barcelona la pasada semana entre ellas), enseguida se adelantaron en el marcador.

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Ainoa Campo se hizo con un balón a pase de Marcos y batió a Muñoz, poniendo el partido donde querían las locales, pero el Espanyol respondió rápido merced al tanto de Escot, con la cooperación defensiva local.

El dominio y las ocasiones eran de la Real pero el conjunto catalán se mostró muy sólido atrás e intentó ir a por el partido con los cambios ofensivos de Torras y Browne, aunque esto no le daría para llevarse el triunfo.

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La Real se concentra ahora en su encuentro de octavos de final de la Copa Europa este miércoles en San Sebastián ante el Fenerbhace con el sabor agridulce de este empate.

1.- Real Sociedad: Estensoro; Camino (Laborde, min. 71), Aparicio, Florentino, Moraza; Marín, Campo, Cahynova (Aparicio, min. 61), Marcos (Maren, min. 61) ); Eguiguren (Keefe, min. 80) y Seelenfreud (Eizaguirre, min. 46).

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1.- R.C.D: Espanyol: Muñoz; Vallejo, Guerra, García, Domenech; Gutiérrez (Ojeda, min. 88), Bicho, Baradad; Lacosta (Arana, min. 60), Anita (Browne, min. 73) y Escot (Torras, min. 73).

Árbitra: Elena Peláez (Comité Castilla- León).

Goles: 1-0, min. 20: Campo. 1-1, min. 28: Escot.

Incidencias: encuentro de la octava jornada de liga disputado en el estadio Zubieta ante varios centenares de aficionados. Nahia Aparicio recibió un homenaje por sus 100 partidos con la camiseta txuri urdin. EFE

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cr/cl