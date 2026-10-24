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1-0. Las Palmas toma oxígeno con lo justo

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Las Palmas de Gran Canaria, 24 oct (EFE).- La UD Las Palmas volvió a ganar seis jornadas después en LaLiga Hypermotion al imponerse por 1-0 a la Real Sociedad B, que encadenó su sexta derrota consecutiva en esta competición.

Como en sus tres anteriores triunfos, el equipo isleño se impuso a un rival que ocupa la zona de descenso y vivió de un tempranero gol de Jesé, aunque pasó muchos apuros para mantener su exigua ventaja frente a un adversario bisoño, al que le faltó colmillo.

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Una galopada de Pezzolesi por la derecha, con centro raso al área que no fue despejado de forma contundente por Rupérez, acabó con el balón a los pies de Jesé, quien enganchó un derechazo que superó al debutante Olasagasti por el segundo palo.

El canterano Sergio Viera, principal sorpresa en el once inicial, envió el balón a un palo con un gran disparo desde fuera del área en el minuto 16.

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El filial donostiarra comenzó a crecer en el partido gracias a un incisivo Dani Díaz por la derecha, al que no pudo frenar Bonfanti. El técnico local, Juan Manuel Rodríguez, detectó la vía de agua y no esperó al descanso para cambiar al italiano. Su sustituto, Andrés Rodríguez, pasó al lateral derecho, emparejando a Pezzolesi, mucho más veloz que Bonfanti, con Díaz.

Y es que el extremo visitante había avisado antes con un zurdazo al travesaño en el minuto 22.

También remató a un palo Carrera un centro de Díaz y el balón rechazado lo cazó Gorosabel, pero Caro tapó su disparo a bocajarro en una parada de valor gol.

A la media hora de juego le fue anulado un tanto a Aguirre por un claro fuera de juego y antes del descanso Olasagasti mantuvo vivo a su equipo con varias intervenciones meritorias a remates de Fuster y Álex Suárez.

Introdujo dos cambios Jon Ansotegi al inicio del segundo tiempo y la Real Sociedad B siguió llegando con peligro, pero respondió su homólogo en el banquillo rival con una triple sustitución para reactivar a un equipo local que empezaba a flaquear.

Las Palmas no supo aprovechar la endeblez defensiva visitante para cerrar el partido -Pezzolesi, el mejor del encuentro, mandó otro balón a un poste-, pero tampoco pasó excesivos apuros en el tramo final para volver a ganar en Gran Canaria más de dos meses después, desde la jornada inaugural.

- Ficha técnica:

1 - Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog, Bonfanti (Andrés Rodríguez, min. 31); Loiodice (Kirian, min. 60), Sergio Viera (Bassinga, min. 76); Miyashiro (Elías Romero, min. 60), Manu Fuster (Acimovic, min. 60), Iván Jaime; y Jesé.

0 - Real Sociedad B: Olasagasti; Rupérez, Calderón, Kita, Balda; Díaz (Soroeta, min. 84), Carbonell (Eceizabarrena, min. 71), Aguirre (Astiazarán, min. 46), Marchal (Lebarbier, min. 46); Gorosabel (Mariezkurrena, min. 74) y Carrera.

Gol: 1-0, min. 8: Jesé.

Árbitro: Pablo Morales Moreno. Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Sergio Viera (min. 62), Jesé (76) y Bassinga (88), así como a los visitantes Calderón (33), Rupérez (55) y Eceizabarrena (93).

Incidencias: partido de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 12.864 espectadores (39,7 por ciento del aforo). La UD Las Palmas jugó con uniforme de color oscuro y rosa por el reciente Día Internacional del Cáncer de Mama. EFE

rg/ism

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