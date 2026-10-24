0-1. Arbeloa saca la cabeza del descenso

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Londres, 24 oct (EFE).- El Fulham de Álvaro Arbeloa sumó la segunda victoria consecutiva en Premier League al vencer por 0-1 al Coventry City y se aleja de los puestos de descenso.

Arbeloa, que se la jugaba en estos dos encuentros, ha sacado los partidos adelante contra el Hull City y frente al Coventry y se da un respiro en el cargo de entrenador. De momento, su puesto no peligra.

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Otra vez por la mínima, pero lo importante fue sumar los tres puntos. Tuvo que esperar Arbeloa hasta el minuto 80 para poder celebrar el gol de la victoria cuando Oscar Bobb dribló a Jack Rudoni dentro del área y con un disparo al palo largo mandó los tres puntos al oeste de Londrs, salvando la cabeza del técnico español y a su vez condenando a Frank Lampard.

La leyenda del Chelsea tiene al Coventry penúltimo, con opciones de acabar la jornada colista si gana el Sunderland, y con solo dos triunfos en los últimos seis encuentros. Pese a que Lampard parecía haber resucitado su estatus en el Coventry al vencer al Nottingham Forest y al Newcastle United, las últimas derrotas contra el Tottenham Hotspur y el Fulham le devuelven al disparadero.

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Por su parte, Arbeloa aúpa al Fulham a la duodécima posición con ocho puntos, dos por encima de los puestos de descenso. EFE