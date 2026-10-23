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Universidades avanza con el decreto que exige más profesorado doctor en grados y másteres

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Madrid, 23 oct (EFE).- El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha abierto la consulta pública del decreto que exigirá un mayor porcentaje de profesorado doctor en los grados universitarios y en los másteres y que obligará a la presencialidad en las titulaciones sanitarias, entre otras medidas.

El Gobierno está decidido a iniciar el trámite de este real decreto que no necesita ser convalidado por el Parlamento y deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros al finalizar todo su procedimiento de participación pública y de consultas.

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En este sentido, el Ministerio ha abierto la consulta pública previa hasta el 5 de noviembre para que entidades y ciudadanos afectados puedan participar con sus propuestas.

El decreto fue anunciado hace semanas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que señaló que se exigirá que al menos el 50 % del profesorado sea doctor en cada grado o máster y que el 40 % de las contrataciones sean a tiempo completo.

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Explicó que uno de los objetivos es evitar que las universidades concentren a los doctores en unas facultades mientras en otras se quedan por debajo.

Según señala el Ministerio se trata de mejorar la calidad docente en todos los títulos universitarios, establecer límites éticos y deontológicos sobre el uso de la Inteligencia Artificial Generativa en las aulas, y de reforzar la garantía de presencialidad en aquellos estudios que den lugar a profesiones reguladas sanitarias.

Entre los objetivos señala está el estableciendo de nuevos requisitos para que todas las titulaciones oficiales cumplan con un porcentaje mínimo de profesorado doctor y permanente y de determinadas categorías de profesorado.

También, garantizar la calidad de la oferta docente de los centros adscritos, establecer una nueva delimitación de las modificaciones sustanciales y no sustanciales de las memorias de verificación de las titulaciones universitarias oficiales y redefinir el carácter obligatorio del Trabajo de Fin de Grado.

"Deben establecerse unos principios generales en el uso académico de la Inteligencia Artificial Generativa, tanto respecto de la actividad que desarrolla el profesorado como la actuación del estudiantado", recalca el Ministerio. EFE

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