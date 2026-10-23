Txus Vidorreta: "El Breogán está jugando con muchísimo ritmo"

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Málaga, 23 oct (EFE).- El entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta afirmó este viernes sobre el Río Breogán, rival al que visitan el domingo en la quinta jornada de la Liga Endesa, que "es un partido complicado, porque siempre lo es jugar en Lugo" y ante un equipo que está "jugando con muchísimo ritmo".

"Están sabiendo compartir la pelota y, al mismo tiempo, tener capacidad de decisión para anotar canastas en uno contra uno y canastas de mucho mérito, también desde el triple, muy bien defendidas", dijo en rueda de prensa el entrenador bilbaíno, quien destacó que "es evidente que la previa de la Champions (BCL), que no les fue bien, les ha dado más ritmo que a la mayoría de los equipos".

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El entrenador del conjunto malagueño precisó que el Río Breogán lleva diez o doce días de adelanto sobre el resto de equipos en la preparación. "Eso hace que estén jugando muy bien, con muchos mecanismos que ya tenían de la temporada pasada y con un esfuerzo físico considerable", argumentó.

"Para nosotros es un partido muy importante, el tercero de la semana fuera de casa. Tenemos que aprovecharlo para seguir creciendo, porque nos enfrentamos a equipos que juegan un baloncesto parecido", subrayó Vidorreta, quien admitió que es un prueba importante el encuentro contra el conjunto gallego.

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"Veremos si seguimos siendo capaces de jugar buen baloncesto, como venimos haciendo, de defender duro y de tratar de conseguir victorias como la que logramos en Manresa, una de las más amplias que hemos conseguido allí en los últimos años", afirmó. EFE

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