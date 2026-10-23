Espana agencias

Txus Vidorreta: "El Breogán está jugando con muchísimo ritmo"

Guardar

Málaga, 23 oct (EFE).- El entrenador del Unicaja, Txus Vidorreta afirmó este viernes sobre el Río Breogán, rival al que visitan el domingo en la quinta jornada de la Liga Endesa, que "es un partido complicado, porque siempre lo es jugar en Lugo" y ante un equipo que está "jugando con muchísimo ritmo".

"Están sabiendo compartir la pelota y, al mismo tiempo, tener capacidad de decisión para anotar canastas en uno contra uno y canastas de mucho mérito, también desde el triple, muy bien defendidas", dijo en rueda de prensa el entrenador bilbaíno, quien destacó que "es evidente que la previa de la Champions (BCL), que no les fue bien, les ha dado más ritmo que a la mayoría de los equipos".

PUBLICIDAD

El entrenador del conjunto malagueño precisó que el Río Breogán lleva diez o doce días de adelanto sobre el resto de equipos en la preparación. "Eso hace que estén jugando muy bien, con muchos mecanismos que ya tenían de la temporada pasada y con un esfuerzo físico considerable", argumentó.

"Para nosotros es un partido muy importante, el tercero de la semana fuera de casa. Tenemos que aprovecharlo para seguir creciendo, porque nos enfrentamos a equipos que juegan un baloncesto parecido", subrayó Vidorreta, quien admitió que es un prueba importante el encuentro contra el conjunto gallego.

PUBLICIDAD

"Veremos si seguimos siendo capaces de jugar buen baloncesto, como venimos haciendo, de defender duro y de tratar de conseguir victorias como la que logramos en Manresa, una de las más amplias que hemos conseguido allí en los últimos años", afirmó. EFE

jrl/agr/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación abogados

El juez de la Audiencia Nacional descarta que el partido condicione la entrega a un pronunciamiento de la Abogacía Española y rechaza sus argumentos sobre secreto profesional y dispersión documental

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación abogados

Colocar corchos de vino en las macetas de interior: para qué sirve y cómo usarlo para controlar el riego

Enterrar el tapón ofrece una señal parcial sobre la humedad superficial, aunque no permite conocer las condiciones reales del sustrato en toda la maceta

Colocar corchos de vino en las macetas de interior: para qué sirve y cómo usarlo para controlar el riego

La Audiencia Nacional amnistía a los 12 procesados por terrorismo: de la ‘Operación Judas’ al archivo

La Fiscalía y las acusaciones sostenían que los arrestados en 2019 fabricaban sustancias explosivas caseras para ocupar el Parlament o cortar infraestructuras clave

La Audiencia Nacional amnistía a los 12 procesados por terrorismo: de la ‘Operación Judas’ al archivo

El Supremo da 5 días a Bolaños y Albares para remitir los nombres de los 163.020 afectados por la Ley de Nietos o se expondrán a multa económica o investigación penal

Los ministerios de Justicia y Exteriores tienen hasta el miércoles para hacer llegar al tribunal la relación nominal

El Supremo da 5 días a Bolaños y Albares para remitir los nombres de los 163.020 afectados por la Ley de Nietos o se expondrán a multa económica o investigación penal
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación de abogados en el caso Leire Díez

La Audiencia Nacional amnistía a los 12 procesados por terrorismo: de la ‘Operación Judas’ al archivo

El Supremo da 5 días a Bolaños y Albares para remitir los nombres de los 163.020 afectados por la Ley de Nietos o se expondrán a multa económica o investigación penal

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

DEPORTES

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”