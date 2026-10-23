Tres migrantes desaparecidos cerca de la costa de Ceuta al volcar su embarcación

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Ceuta, 23 oct (EFE).- Tres migrantes se encuentran desaparecidos después del naufragio esta madrugada de una embarcación con cinco personas a bordo, dos de las cuales consiguieron alcanzar la costa a nado y alertar a los agentes de la Guardia Civil sobre el suceso.

Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, el operativo se puso en marcha cerca de la medianoche de este viernes al ser informada una patrulla policial por una persona de que había advertido a personas nadando en el mar en las inmediaciones de la zona de Calamocarro, cerca de la frontera norte de Benzú.

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Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que dos migrantes acababan de alcanzar la costa a nado e informaron de que iban a bordo de una pequeña embarcación que había naufragado nada más salir y que, por tanto, otros tres compañeros estaban desaparecidos.

La Guardia Civil, conjuntamente con la Salvamar Atria de Salvamento Marítimo, han rastreado la zona esta madrugada y durante la mañana de hoy para intentar localizar a los tres desaparecidos, contando también con el apoyo del helicóptero Helimer 222, que se ha incorporado al operativo.

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Por el momento, los agentes no han encontrado ni a los desaparecidos ni tampoco rastros de la embarcación en la que viajaban y con la que presuntamente pretendían alcanzar las costas de Cádiz.

Las operaciones de búsqueda se centran en aguas de la bahía norte, donde se ha producido el vuelco de la embarcación. EFE