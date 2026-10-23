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Tomás Cabezón y Benito Serrano, cabezas de lista del PP al Congreso y Senado por Soria

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Benito dejará la presidencia de la Diputación y Yolanda de Gregorio dejará de ser la delegada de la Junta

SORIA 22 OCT (EUROPA PRESS)

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El actual presidente del PP y de la Diputación Provincial, Benito Serrano, encabezará la lista al Senado por la provincia de Soria, mientras que Tomás Cabezón repite como número uno al Congreso ante la cita electoral del próximo 29 de noviembre.

El presidente del Partido Popular en Soria ha presentado este viernes a las personas que representarán al partido en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. "Son unas elecciones decisivas para nuestra provincia y nuestro país", ha señalado Serrano.

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Tomás Cabezón será el número uno de la lista al Congreso de los Diputado y como número dos estará la concejal del PP en el Ayuntamiento de Soria Belén Izquierdo. Ignacio Soria, Mónica García y Elena del Vado serán suplentes, respectivamente.

En la lista al Senado el número uno es el propio presidente del partido, Benito Serrano, además de presidente de la Diputación de Soria y alcalde de Golmayo. Como suplente a Serrano está la vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez, con Andrés Antón de segundo suplente.

La número dos del Senado será la actual delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, como suplente primero Pedro Antonio Heras y como suplente segunda estará Paula Garijo.

El tercero en la lista es el actual senador Javier Jiménez y como suplentes Elia Jiménez e Iván Andrés.

DIMISIONES.

Benito Serrano ha destacado el conocimiento de las personas que integran la lista del territorio provincial y ha trasladado su "ilusión" por lograr un cambio gubernamental.

Asimismo Serrano ha asumido que dejará la Diputación Provincial de Soria, aunque no la alcaldía de Golmayo. De momento, no ha desvelado quién será su sucesor. Del mismo modo, Yolanda de Gregorio ha anunciado que en las próximas horas dimitirá como delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, en este caso, es un requisito obligatorio para poder aparecer en listas.

De Gregorio ha señalado que es un día de sensaciones enfrentadas, al hacer un cambio importante en su vida profesional. "Tenemos grandes personas y pido a los sorianos que confíen en nosotros. España necesita un cambio", ha manifestado.

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EuropaPress

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