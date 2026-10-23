Temas del día de EFE España del viernes 23 de octubre de 2026 (14:00 horas)

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ELECCIONES PP

Madrid - Feijóo ve "lógico" que Vox no se presente en provincias donde no va a obtener senadores

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(Texto enviado a las 10:18; 621 palabras)

- Feijóo reformará la eutanasia y reabrirá el debate sobre los padres en el aborto de menores

(Texto enviado a las 10:44; 594 palabras)

- Feijóo precisa que su objetivo es subir tanto el salario mínimo como el medio

(Texto enviado a las 12:54; 435 palabras)

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ELECCIONES PP (Reacciones)

Madrid - Sánchez, sobre Feijóo: "Es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad"

(Texto enviado a las 12:38; 480 palabras)

- Feijóo replica a Sánchez que su carrera política se pagó "con el dinero la prostitución"

(Texto enviado a las 13:28; 279 palabras)

- La ministra de Igualdad responde a Feijóo: "Se ha rendido a la ultraderecha"

(Texto enviado a las 13:09; 272 palabras)

Torres recuerda a los votantes que "nunca ha gobernado la ultraderecha" en la democracia

(Texto enviado a las 11:09; 426 palabras)

- Elma Saiz reprocha a Feijóo que se "autodenomine feminista" mientras pacta con Vox

(Texto enviado a las 11:33; 209 palabras)

- Bustinduy advierte a Feijóo que no permitirá recortes de derechos "con sed de venganza"

(Texto enviado a las 12:35; 405 palabras)

- Mónica García carga contra Feijóo por volver a abrir "cajones retrógrados" sobre el aborto

(Texto enviado a las 11:38; 391 palabras)

- Emilio Delgado advierte al PP de que "han caído ministros" por tratar de limitar el aborto

(Texto enviado a las 12:26; 432 palabras)

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ELECCIONES GENERALES

- Los partidos extraparlamentarios, a contrarreloj para recoger avales y concurrir el 29N

(Texto enviado a las 7:01; 917 palabras)

- Adelante logra los avales para las elecciones y espera parar a la derecha con andalucismo

(Texto enviado a las 13:37; 323 palabras)

LEY NIETOS

Madrid - Supremo multará al Gobierno si no le da la lista de afectados por la suspensión del voto

(Avance enviado a las 12:48; 234 palabras)

- Bolaños garantiza que el TS tendrá en plazo la lista de afectados por suspensión de voto

(Texto enviado a las 13:43; 454 palabras)

PLUS ULTRA

Madrid - El juez pide a Patrimonio que le informe sobre los obsequios a la Presidencia de Zapatero

(Última hora a las 13:48)

CASO LEIRE

Madrid - El juez da quince días al PSOE para que "sin más demora" le informe sobre sus abogados

(Urgente enviado a las 13:46; 49 palabras)

ALCALDE ALGECIRAS

Algeciras (Cádiz) - Landaluce reitera que es "inocente" tras declarar ante la jueza por agresión sexual

(Texto enviado a las 13:23; 129 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CALIDAD DE VIDA

Madrid - La calidad de vida en España en 2025 crece levemente pero es mayor para hombres que mujeres

(Texto enviado a las 10:57; 595 palabras)

CINE AYUDAS

Madrid - Calidad, viabilidad e identidad: los criterios autonómicos para conceder ayudas al cine

(Texto enviado a las 8:46; con 1.049 palabras)

- Cultura impugna las ayudas al cine de Castilla y León y abre la vía para acudir a los tribunales

(Texto enviado a las 9:40; 238 palabras)

DAVID BUSTAMANTE (Entrevista)

Madrid - David Bustamante, un pícaro espadachín en acción, se prepara para emular a 'El Zorro'. Inmaculada Tapia

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PENDIENTES

PREMIOS PRINCESA

Oviedo - Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año han distinguido a personalidades como la astronauta Christina Koch, la cantante y escritora Patti Smith y el futbolista Leo Messi.

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TECNOLOGÍAS CIBERSEGURIDAD

León - La vigésima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE) ha estado atravesada por las alertas lanzadas por expertos en computación y ciberseguridad tras detectar vulnerabilidades en uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo (el PHP).

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CINE SEMINCI

Valladolid - La 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) comienza este viernes con la proyección de 'My notes on mars', de la realizadora húngara Lili Hórvat, la entrega de una Espiga de Honor al estadounidense Willie D. Burton, ganador de dos Óscar al mejor sonido, y un recuerdo al anterior director del certamen José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado diciembre.

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LICEU ÓPERA

Barcelona - La soprano Lisette Oropesa, una de les especialistas mundiales en Bellini, encabeza el reparto de la producción de Allex Aguilera de 'I Capuleti e i Montecchi', una de las joyas del bel canto italiano, que podrá verse en el Gran Teatre del Liceu entre los días 30 de octubre y 11 de noviembre, en un total de siete funciones.

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TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Olas de 8 metros y fuertes vientos sacuden al litoral cantábrico por la borrasca Austen

(Texto enviado a las 12:28; 662 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:00h.- Valencia.- ELECCIONES PP.- Mitin del PP en el Palau de les Arts de València, con Alberto Núñez Feijóo. Palau de les Arts (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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19:00h.- Mahón.- ELECCIONES VOX.- Mitin de Vox protagonizado por su presidente, Santiago Abascal. Plaza Reconquista. (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

19:00h.- Madrid.- LIBRO CAPITALISMO.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en la presentación del libro 'Escapar del capitalismo: una intervención', de Clara Mattei, en el Ateneo de Madrid. (Foto)

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SOCIEDAD

13:50h.- Madrid.- OLIMPIADAS CIENTÍFICAS.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime, participa en el acto de reconocimiento del alumnado galardonado en las Olimpiadas Científicas Nacionales 2026. Auditorio Jorge Semprún. C/ San Marcos, 40.

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17:00h.- Catarroja (Valencia).- DANA CATARROJA.- El Ayuntamiento de Catarroja rinde un homenaje al voluntariado que acudió en ayuda del municipio tras la dana del 29 de octubre de 2024 . Plaza de la parroquia María Madre.

18:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA ASTURIAS.- La familia real preside la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Teatro Campoamor. (Texto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

20:00h.- Madrid.- PREMIOS MUJERES.- La Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) entrega los Premios Solidarios a la Igualdad, que reconocen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que en esta XVI edición reconocen, entre los cinco galardonados, al diseñador Lorenzo Caprile. Hotel Meliá Princesa.

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- Gala inaugural de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en la que el estadounidense Willie D. Burton recibe la Espiga de Honor. Asiste la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Teatro Calderón. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

20:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Morat dentro de su gira 'Ya es mañana tour'. Roig Arena.

22:00h (21:00h.local).- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- La Oreja de Van Gogh ofrece un concierto dentro de su gira 'Tantas cosas que contar Tour 2026'. Anexo del Estadio de Gran Canaria.

slp

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