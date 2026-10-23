Espana agencias

Temas del día de EFE España del viernes 23 de octubre de 2026 (14:00 horas)

Guardar

ELECCIONES PP

Madrid - Feijóo ve "lógico" que Vox no se presente en provincias donde no va a obtener senadores

PUBLICIDAD

(Texto enviado a las 10:18; 621 palabras)

- Feijóo reformará la eutanasia y reabrirá el debate sobre los padres en el aborto de menores

(Texto enviado a las 10:44; 594 palabras)

- Feijóo precisa que su objetivo es subir tanto el salario mínimo como el medio

(Texto enviado a las 12:54; 435 palabras)

 (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES PP (Reacciones)

Madrid - Sánchez, sobre Feijóo: "Es tan feminista que propone cargarse el Ministerio de Igualdad"

(Texto enviado a las 12:38; 480 palabras)

- Feijóo replica a Sánchez que su carrera política se pagó "con el dinero la prostitución"

(Texto enviado a las 13:28; 279 palabras)

- La ministra de Igualdad responde a Feijóo: "Se ha rendido a la ultraderecha"

(Texto enviado a las 13:09; 272 palabras)

Torres recuerda a los votantes que "nunca ha gobernado la ultraderecha" en la democracia

(Texto enviado a las 11:09; 426 palabras)

- Elma Saiz reprocha a Feijóo que se "autodenomine feminista" mientras pacta con Vox

(Texto enviado a las 11:33; 209 palabras)

- Bustinduy advierte a Feijóo que no permitirá recortes de derechos "con sed de venganza"

(Texto enviado a las 12:35; 405 palabras)

- Mónica García carga contra Feijóo por volver a abrir "cajones retrógrados" sobre el aborto

(Texto enviado a las 11:38; 391 palabras)

- Emilio Delgado advierte al PP de que "han caído ministros" por tratar de limitar el aborto

(Texto enviado a las 12:26; 432 palabras)

(Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES GENERALES

- Los partidos extraparlamentarios, a contrarreloj para recoger avales y concurrir el 29N

(Texto enviado a las 7:01; 917 palabras)

- Adelante logra los avales para las elecciones y espera parar a la derecha con andalucismo

(Texto enviado a las 13:37; 323 palabras)

LEY NIETOS

Madrid - Supremo multará al Gobierno si no le da la lista de afectados por la suspensión del voto

(Avance enviado a las 12:48; 234 palabras)

- Bolaños garantiza que el TS tendrá en plazo la lista de afectados por suspensión de voto

(Texto enviado a las 13:43; 454 palabras)

PLUS ULTRA

Madrid - El juez pide a Patrimonio que le informe sobre los obsequios a la Presidencia de Zapatero

(Última hora a las 13:48)

CASO LEIRE

Madrid - El juez da quince días al PSOE para que "sin más demora" le informe sobre sus abogados

(Urgente enviado a las 13:46; 49 palabras)

ALCALDE ALGECIRAS

Algeciras (Cádiz) - Landaluce reitera que es "inocente" tras declarar ante la jueza por agresión sexual

(Texto enviado a las 13:23; 129 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CALIDAD DE VIDA

Madrid - La calidad de vida en España en 2025 crece levemente pero es mayor para hombres que mujeres

(Texto enviado a las 10:57; 595 palabras)

CINE AYUDAS

Madrid - Calidad, viabilidad e identidad: los criterios autonómicos para conceder ayudas al cine

(Texto enviado a las 8:46; con 1.049 palabras)

- Cultura impugna las ayudas al cine de Castilla y León y abre la vía para acudir a los tribunales

(Texto enviado a las 9:40; 238 palabras)

DAVID BUSTAMANTE (Entrevista)

Madrid - David Bustamante, un pícaro espadachín en acción, se prepara para emular a 'El Zorro'. Inmaculada Tapia

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

PENDIENTES

PREMIOS PRINCESA

Oviedo - Los reyes, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año han distinguido a personalidades como la astronauta Christina Koch, la cantante y escritora Patti Smith y el futbolista Leo Messi.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Directo)

TECNOLOGÍAS CIBERSEGURIDAD

León - La vigésima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (ENISE) ha estado atravesada por las alertas lanzadas por expertos en computación y ciberseguridad tras detectar vulnerabilidades en uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo (el PHP).

(Texto) (Foto)

CINE SEMINCI

Valladolid - La 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) comienza este viernes con la proyección de 'My notes on mars', de la realizadora húngara Lili Hórvat, la entrega de una Espiga de Honor al estadounidense Willie D. Burton, ganador de dos Óscar al mejor sonido, y un recuerdo al anterior director del certamen José Luis Cienfuegos, fallecido el pasado diciembre.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

LICEU ÓPERA

Barcelona - La soprano Lisette Oropesa, una de les especialistas mundiales en Bellini, encabeza el reparto de la producción de Allex Aguilera de 'I Capuleti e i Montecchi', una de las joyas del bel canto italiano, que podrá verse en el Gran Teatre del Liceu entre los días 30 de octubre y 11 de noviembre, en un total de siete funciones.

(Texto) (Foto)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Olas de 8 metros y fuertes vientos sacuden al litoral cantábrico por la borrasca Austen

(Texto enviado a las 12:28; 662 palabras) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

18:00h.- Valencia.- ELECCIONES PP.- Mitin del PP en el Palau de les Arts de València, con Alberto Núñez Feijóo. Palau de les Arts (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Mahón.- ELECCIONES VOX.- Mitin de Vox protagonizado por su presidente, Santiago Abascal. Plaza Reconquista. (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

19:00h.- Madrid.- LIBRO CAPITALISMO.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene en la presentación del libro 'Escapar del capitalismo: una intervención', de Clara Mattei, en el Ateneo de Madrid. (Foto)

SOCIEDAD

13:50h.- Madrid.- OLIMPIADAS CIENTÍFICAS.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón Jaime, participa en el acto de reconocimiento del alumnado galardonado en las Olimpiadas Científicas Nacionales 2026. Auditorio Jorge Semprún. C/ San Marcos, 40.

17:00h.- Catarroja (Valencia).- DANA CATARROJA.- El Ayuntamiento de Catarroja rinde un homenaje al voluntariado que acudió en ayuda del municipio tras la dana del 29 de octubre de 2024 . Plaza de la parroquia María Madre.

18:30h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA ASTURIAS.- La familia real preside la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Teatro Campoamor. (Texto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

20:00h.- Madrid.- PREMIOS MUJERES.- La Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación (MDE) entrega los Premios Solidarios a la Igualdad, que reconocen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y que en esta XVI edición reconocen, entre los cinco galardonados, al diseñador Lorenzo Caprile. Hotel Meliá Princesa.

CULTURA Y TENDENCIAS

19:00h.- Valladolid.- CINE SEMINCI.- Gala inaugural de la 71ª Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) en la que el estadounidense Willie D. Burton recibe la Espiga de Honor. Asiste la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Teatro Calderón. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

20:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Morat dentro de su gira 'Ya es mañana tour'. Roig Arena.

22:00h (21:00h.local).- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA CONCIERTO.- La Oreja de Van Gogh ofrece un concierto dentro de su gira 'Tantas cosas que contar Tour 2026'. Anexo del Estadio de Gran Canaria.

slp

Redacción EFE Nacional (34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

Detrás de la convocatoria está el Sindicato Socialista de Vivienda, que llevaba días reclamando una respuesta popular para evitar que esta familia quede en la calle sin ninguna alternativa habitacional

La Ertzaintza carga contra los manifestantes que tratan de impedir el desahucio de una familia migrante con seis niños en Vitoria-Gasteiz

Una mujer embarazada consigue que su despido sea declarado nulo, pero la Seguridad Social se niega a pagar la prestación por maternidad: gana el juicio 10 años después

Un tribunal determinó que la nulidad de un despido equivale a estar dada de alta en la Seguridad Social y ordenó el pago retroactivo a la afectada

Una mujer embarazada consigue que su despido sea declarado nulo, pero la Seguridad Social se niega a pagar la prestación por maternidad: gana el juicio 10 años después

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

España aspira a hacer de la Cumbre Iberoamericana “la gran cita” del orden internacional pero la presencia de Milei, Delcy o Sheinbaum sigue en el aire

Desde la Moncloa trasladaron hace un mes que esperaban contar con la gran mayoría de líderes. El caso de la presidenta mexicana parece el más cercano de confirmarse tras la mejora de las relaciones en los últimos meses

España aspira a hacer de la Cumbre Iberoamericana “la gran cita” del orden internacional pero la presencia de Milei, Delcy o Sheinbaum sigue en el aire
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España aspira a hacer de la Cumbre Iberoamericana “la gran cita” del orden internacional pero la presencia de Milei, Delcy o Sheinbaum sigue en el aire

España aspira a hacer de la Cumbre Iberoamericana “la gran cita” del orden internacional pero la presencia de Milei, Delcy o Sheinbaum sigue en el aire

El juez Calama le pide a Patrimonio del Estado una lista de todos los regalos “institucionales” que recibió Zapatero cuando era presidente para investigar el origen de las joyas de su caja fuerte

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Una nueva encuesta recorta la distancia del PSOE con el PP, que pierde 14 escaños respecto a 2023 en beneficio de Vox

El juez Pedraz exige de nuevo al PSOE que entregue en menos de 15 días y “sin más demora” la documentación sobre la contratación de abogados en el caso Leire Díez

La Audiencia Nacional amnistía a los 12 procesados por terrorismo: de la ‘Operación Judas’ al archivo

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Lucía Menéndez, abogada: “Tener las escrituras de la casa de tus padres no te convierte en propietario cuando fallecen”

Gonzalo Bernardos cuenta “lo que no te han explicado” del caso Maricarmen y defiende a los caseros: “La mayoría prefiere la estabilidad en el alquiler a una elevada rentabilidad”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El Gobierno identifica 8.318 anuncios ilegales de alquiler turístico, más de 6.500 solo en la ciudad de Madrid

El menú del día ya cuesta 15 euros de media en España y comer fuera se encarece un 25,6% en diez años

DEPORTES

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”

Una leyenda del tenis desvela los motivos por los que Carlos Alcaraz no “podrá acercarse a los títulos de Djokovic, Federer y Nadal”: “Logran desesperarle”

Messi se gana a los niños de Oviedo a base de consejos: “Si yo fuera al patio de un colegio, aprendería más de ellos que ellos de mí”

La reflexión de Messi sobre la época dorada del FC Barcelona días antes del Clásico contra el Real Madrid: “Lo pasábamos muy bien en el día a día”

Leo Messi recuerda a su padre Jorge y su importancia sobre el Premio Princesa de Asturias: “Estaba muy ilusionado”