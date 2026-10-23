Podemos pedirá la comparecencia urgente de Sánchez por los casos de "violencia policial"

Guardar

Madrid, 23 oct (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este viernes que solicitarán la comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, para que den explicaciones sobre los casos de "violencia policial".

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra se ha referido a "la evidente emergencia de violencia policial", una "ofensiva sin precedentes" en las manifestaciones que le hace preguntarse "si realmente no ha llegado ya un Gobierno del Partido Popular y Vox, de la derecha y de la ultraderecha".

PUBLICIDAD

A criterio de Belarra, las cargas policiales en A Coruña en un acto de Vox o en Avilés (Asturias) "perfectamente podrían haberlas ordenado el PP".

Por ello, ha anunciado que solicitarán la comparecencia urgente de Sánchez, Marlaska y Robles en la Diputación Permanente del Congreso, para lo que necesitan al menos de otro grupo parlamentario.

PUBLICIDAD

"Aquí hay un problema y no sabemos cuál es", ha expresado Belarra, que se ha preguntado si las actuaciones policiales son fruto "de las órdenes políticas de las delegaciones del Gobierno del PSOE" o si la Policía "actúa con total impunidad, con una altísima infiltración de la ideología de extrema derecha".

La también diputada ha sostenido que existe "un problema de control democrático" sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. EFE