Los partidos extraparlamentarios, a contrarreloj para recoger avales y concurrir el 29N

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Madrid, 23 oct (EFE).- Los partidos extraparlamentarios han multiplicado su actividad y trabajan a contrarreloj para reunir los avales que les permitan concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tienen hasta el 26 de octubre para recabar esos apoyos.

Es el caso de formaciones como Democracia21, el partido que lidera la abogada Miriam González, que concurrirá por Madrid y Barcelona, o Iusticia Europa, impulsado por el también abogado Luis María Pardo, que se presentará por Madrid. Ambas formaciones irán por primera vez a unas elecciones generales.

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También probará suerte Se Acabó la Fiesta (SALF), liderado por Luis 'Alvise' Pérez. Si consigue reunir los avales concurrirá por primera vez en unos comicios generales, tras obtener representación en las europeas.

Otros partidos, como Frente Obrero, Adelante Andalucía o Falange, ya se presentaron en los comicios de 2023, pero no lograron representación, y ahora vuelven a intentarlo.

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De los 5.537 avales en Madrid a 64 en Melilla

El número de avales varía según la circunscripción electoral por la que se presente la candidatura. Los partidos necesitan reunir más firmas en Madrid o Barcelona, donde el censo es mayor, y menos en las circunscripciones pequeñas.

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Para presentar una lista electoral en Madrid se necesitan 5.537 y en Barcelona, 4.399, mientras que en Soria se requieren 78 firmas y en la ciudades autónomas de Melilla y Ceuta aún menos: 64 y 66, respectivamente.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) exige a los partidos nuevos y a los que no obtuvieron representación en las Cámaras en la anterior convocatoria electoral que acrediten el respaldo de, al menos, el 0,1% de los electores del censo electoral de la circunscripción por la que pretendan presentar su candidatura.

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Las agrupaciones de electores -que son las promovidas por grupos de ciudadanos- deben reunir avales de al menos el 1 por ciento del censo de su circunscripción.

Quedan exentos de este requisito, por tanto, los partidos o coaliciones que sí obtuvieron algún escaño en las Cortes Generales en las elecciones de julio de 2023. En el caso de las coaliciones, vale con que uno de los partidos que la integran obtuviera representación.

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Los requisitos para avalar una candidatura están regulados en la LOREG, que establece que las firmas deben recogerse después de la convocatoria electoral en formularios de papel o mediante firma electrónica.

Quien avala solo puede hacerlo por una candidatura y debe estar inscrito en el censo de la circunscripción correspondiente. Debe facilitar su nombre, apellidos, número del Documento Nacional de Identidad, fecha de nacimiento y firma.

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La recogida de avales también puede hacerse mediante firma electrónica, con un certificado que sea reconocido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El representante de la candidatura debe comunicar a la junta electoral el sistema de firma y verificación utilizado.

El siguiente cuadro recoge, por orden, el número de electores por circunscripciones al Congreso y una estimación de los avales mínimos redondeados al alza que necesitan los partidos sin representación para concurrir a las elecciones del 29 de noviembre:

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Circunscripción Censo Avales mínimos

(INE) necesarios

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1. Madrid 5.536.913 5.537

2 Barcelona 4.398.757 4.399

3. Valencia 2.067.797 2.068

4. Sevilla 1.606.972 1.607

5. Alicante 1.359.229 1.360

6. Málaga 1.292.972 1.293

7. Murcia 1.144.308 1.145

8. A Coruña 1.106.690 1.107

9. Cádiz 1.042.157 1.043

10. Asturias 979.077 980

11. Vizcaya 959.702 960

12. Las Palmas 939.211 940

13. S.C. Tenerife 927.138 928

14. Pontevedra 926.408 927

15. Baleares 870.718 871

16. Granada 791.066 792

17. Zaragoza 760.968 761

18. Córdoba 648.792 649

19. Tarragona 626.161 627

20. Guipúzcoa 597.859 598

21. Girona 575.269 576

22. Toledo 569.549 570

23. Badajoz 552.081 553

24. Almería 541.093 542

25. Navarra 537.194 538

26. Cantabria 523.083 524

27. Jaén 515.524 516

28. Castellón 448.196 449

29. Valladolid 440.219 441

30. León 425.983 426

31. Huelva 408.911 409

32. Ciudad Real 393.421 394

33. Ourense 360.252 361

34. Lugo 341.031 342

35. Cáceres 339.508 340

36. Lleida 326.300 327

37. Albacete 308.541 309

38. Salamanca 304.762 305

39. Burgos 300.630 301

40. Álava 267.325 268

41. La Rioja 259.798 260

42. Guadalajara 208.773 209

43. Huesca 175.954 176

44. Zamora 162.251 163

45. Cuenca 151.410 152

46. Palencia 137.466 138

47. Ávila 136.598 137

48. Segovia 121.460 122

49. Teruel 106.251 107

50. Soria 77.069 78

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Ciudades

1. Ceuta 65.591 66

2. Melilla 63.968 64

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La tabla siguiente incluye circunscripciones insulares al Senado, el censo y los avales necesarios:

Baleares:

Mallorca 679.423 680

Menorca 79.273 80

Ibiza 104.308 105

Formentera 7.714 8

Canarias:

Gran Canaria 748.744 749

Fuerteventura 77.958 78

Lanzarote 112.509 113

Tenerife 795.104 796

La Palma 92.353 93

La Gomera 28.083 29

El Hierro 11.598 12

(*) El cálculo puede variar ya que las cifras del INE incluyen electores inscritos en el CERA, por lo que no se aplican los efectos de la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Supremo, en virtud de la denominada ley de nietos. EFE

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