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Los partidos extraparlamentarios, a contrarreloj para recoger avales y concurrir el 29N

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Madrid, 23 oct (EFE).- Los partidos extraparlamentarios han multiplicado su actividad y trabajan a contrarreloj para reunir los avales que les permitan concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tienen hasta el 26 de octubre para recabar esos apoyos.

Es el caso de formaciones como Democracia21, el partido que lidera la abogada Miriam González, que concurrirá por Madrid y Barcelona, o Iusticia Europa, impulsado por el también abogado Luis María Pardo, que se presentará por Madrid. Ambas formaciones irán por primera vez a unas elecciones generales.

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También probará suerte Se Acabó la Fiesta (SALF), liderado por Luis 'Alvise' Pérez. Si consigue reunir los avales concurrirá por primera vez en unos comicios generales, tras obtener representación en las europeas.

Otros partidos, como Frente Obrero, Adelante Andalucía o Falange, ya se presentaron en los comicios de 2023, pero no lograron representación, y ahora vuelven a intentarlo.

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De los 5.537 avales en Madrid a 64 en Melilla

El número de avales varía según la circunscripción electoral por la que se presente la candidatura. Los partidos necesitan reunir más firmas en Madrid o Barcelona, donde el censo es mayor, y menos en las circunscripciones pequeñas.

Para presentar una lista electoral en Madrid se necesitan 5.537 y en Barcelona, 4.399, mientras que en Soria se requieren 78 firmas y en la ciudades autónomas de Melilla y Ceuta aún menos: 64 y 66, respectivamente.

La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) exige a los partidos nuevos y a los que no obtuvieron representación en las Cámaras en la anterior convocatoria electoral que acrediten el respaldo de, al menos, el 0,1% de los electores del censo electoral de la circunscripción por la que pretendan presentar su candidatura.

Las agrupaciones de electores -que son las promovidas por grupos de ciudadanos- deben reunir avales de al menos el 1 por ciento del censo de su circunscripción.

 Quedan exentos de este requisito, por tanto, los partidos o coaliciones que sí obtuvieron algún escaño en las Cortes Generales en las elecciones de julio de 2023. En el caso de las coaliciones, vale con que uno de los partidos que la integran obtuviera representación.

 Los requisitos para avalar una candidatura están regulados en la LOREG, que establece que las firmas deben recogerse después de la convocatoria electoral en formularios de papel o mediante firma electrónica.

Quien avala solo puede hacerlo por una candidatura y debe estar inscrito en el censo de la circunscripción correspondiente. Debe facilitar su nombre, apellidos, número del Documento Nacional de Identidad, fecha de nacimiento y firma.

La recogida de avales también puede hacerse mediante firma electrónica, con un certificado que sea reconocido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El representante de la candidatura debe comunicar a la junta electoral el sistema de firma y verificación utilizado.

  El siguiente cuadro recoge, por orden, el número de electores por circunscripciones al Congreso y una estimación de los avales mínimos redondeados al alza que necesitan los partidos sin representación para concurrir a las elecciones del 29 de noviembre:

Circunscripción     Censo            Avales mínimos

                    (INE)             necesarios      

-----------------------------------------------------------

1.  Madrid       5.536.913            5.537

2   Barcelona    4.398.757            4.399

3.  Valencia     2.067.797            2.068

4.  Sevilla      1.606.972            1.607  

5.  Alicante     1.359.229            1.360

6.  Málaga       1.292.972            1.293

7.  Murcia       1.144.308            1.145

8.  A Coruña     1.106.690            1.107

9.  Cádiz        1.042.157            1.043

10. Asturias       979.077              980

11. Vizcaya        959.702              960

12. Las Palmas     939.211              940

13. S.C. Tenerife  927.138              928

14. Pontevedra     926.408              927

15. Baleares       870.718              871

16. Granada        791.066              792

17. Zaragoza       760.968              761

18. Córdoba        648.792              649

19. Tarragona      626.161              627

20. Guipúzcoa      597.859              598

21. Girona         575.269              576

22. Toledo         569.549              570

23. Badajoz        552.081              553

24. Almería        541.093              542

25. Navarra        537.194              538

26. Cantabria      523.083              524

27. Jaén           515.524              516

28. Castellón      448.196              449

29. Valladolid     440.219              441

30. León           425.983              426

31. Huelva         408.911              409

32. Ciudad Real    393.421              394

33. Ourense        360.252              361

34. Lugo           341.031              342

35. Cáceres        339.508              340

36. Lleida         326.300              327

37. Albacete       308.541              309

38. Salamanca      304.762              305

39. Burgos         300.630              301

40. Álava          267.325              268

41. La Rioja       259.798              260

42. Guadalajara    208.773              209

43. Huesca         175.954              176

44. Zamora         162.251              163

45. Cuenca         151.410              152

46. Palencia       137.466              138

47. Ávila          136.598              137

48. Segovia        121.460              122

49. Teruel         106.251              107

50. Soria           77.069               78

------------

Ciudades

1. Ceuta           65.591                66

2. Melilla         63.968                64

-------------------------------------------------------------

La tabla siguiente incluye circunscripciones insulares al Senado, el censo y los avales necesarios:

Baleares:

Mallorca           679.423              680

Menorca             79.273               80

Ibiza              104.308              105

Formentera           7.714                8

Canarias:

Gran Canaria       748.744              749

Fuerteventura       77.958               78

Lanzarote          112.509              113

Tenerife           795.104              796     

La Palma            92.353               93

La Gomera           28.083               29

El Hierro           11.598               12

(*) El cálculo puede variar ya que las cifras del INE incluyen electores inscritos en el CERA, por lo que no se aplican los efectos de la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Supremo, en virtud de la denominada ley de nietos. EFE

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