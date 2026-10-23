Los partidos extraparlamentarios, a contrarreloj para recoger avales y concurrir el 29N

Madrid, 23 oct (EFE).- Los partidos extraparlamentarios han multiplicado su actividad y trabajan a contrarreloj para reunir los avales que les permitan concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tienen hasta el 26 de octubre para recabar esos apoyos.
Es el caso de formaciones como Democracia21, el partido que lidera la abogada Miriam González, que concurrirá por Madrid y Barcelona, o Iusticia Europa, impulsado por el también abogado Luis María Pardo, que se presentará por Madrid. Ambas formaciones irán por primera vez a unas elecciones generales.
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También probará suerte Se Acabó la Fiesta (SALF), liderado por Luis 'Alvise' Pérez. Si consigue reunir los avales concurrirá por primera vez en unos comicios generales, tras obtener representación en las europeas.
Otros partidos, como Frente Obrero, Adelante Andalucía o Falange, ya se presentaron en los comicios de 2023, pero no lograron representación, y ahora vuelven a intentarlo.
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De los 5.537 avales en Madrid a 64 en Melilla
El número de avales varía según la circunscripción electoral por la que se presente la candidatura. Los partidos necesitan reunir más firmas en Madrid o Barcelona, donde el censo es mayor, y menos en las circunscripciones pequeñas.
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Para presentar una lista electoral en Madrid se necesitan 5.537 y en Barcelona, 4.399, mientras que en Soria se requieren 78 firmas y en la ciudades autónomas de Melilla y Ceuta aún menos: 64 y 66, respectivamente.
La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) exige a los partidos nuevos y a los que no obtuvieron representación en las Cámaras en la anterior convocatoria electoral que acrediten el respaldo de, al menos, el 0,1% de los electores del censo electoral de la circunscripción por la que pretendan presentar su candidatura.
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Las agrupaciones de electores -que son las promovidas por grupos de ciudadanos- deben reunir avales de al menos el 1 por ciento del censo de su circunscripción.
Quedan exentos de este requisito, por tanto, los partidos o coaliciones que sí obtuvieron algún escaño en las Cortes Generales en las elecciones de julio de 2023. En el caso de las coaliciones, vale con que uno de los partidos que la integran obtuviera representación.
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Los requisitos para avalar una candidatura están regulados en la LOREG, que establece que las firmas deben recogerse después de la convocatoria electoral en formularios de papel o mediante firma electrónica.
Quien avala solo puede hacerlo por una candidatura y debe estar inscrito en el censo de la circunscripción correspondiente. Debe facilitar su nombre, apellidos, número del Documento Nacional de Identidad, fecha de nacimiento y firma.
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La recogida de avales también puede hacerse mediante firma electrónica, con un certificado que sea reconocido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El representante de la candidatura debe comunicar a la junta electoral el sistema de firma y verificación utilizado.
El siguiente cuadro recoge, por orden, el número de electores por circunscripciones al Congreso y una estimación de los avales mínimos redondeados al alza que necesitan los partidos sin representación para concurrir a las elecciones del 29 de noviembre:
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Circunscripción Censo Avales mínimos
(INE) necesarios
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1. Madrid 5.536.913 5.537
2 Barcelona 4.398.757 4.399
3. Valencia 2.067.797 2.068
4. Sevilla 1.606.972 1.607
5. Alicante 1.359.229 1.360
6. Málaga 1.292.972 1.293
7. Murcia 1.144.308 1.145
8. A Coruña 1.106.690 1.107
9. Cádiz 1.042.157 1.043
10. Asturias 979.077 980
11. Vizcaya 959.702 960
12. Las Palmas 939.211 940
13. S.C. Tenerife 927.138 928
14. Pontevedra 926.408 927
15. Baleares 870.718 871
16. Granada 791.066 792
17. Zaragoza 760.968 761
18. Córdoba 648.792 649
19. Tarragona 626.161 627
20. Guipúzcoa 597.859 598
21. Girona 575.269 576
22. Toledo 569.549 570
23. Badajoz 552.081 553
24. Almería 541.093 542
25. Navarra 537.194 538
26. Cantabria 523.083 524
27. Jaén 515.524 516
28. Castellón 448.196 449
29. Valladolid 440.219 441
30. León 425.983 426
31. Huelva 408.911 409
32. Ciudad Real 393.421 394
33. Ourense 360.252 361
34. Lugo 341.031 342
35. Cáceres 339.508 340
36. Lleida 326.300 327
37. Albacete 308.541 309
38. Salamanca 304.762 305
39. Burgos 300.630 301
40. Álava 267.325 268
41. La Rioja 259.798 260
42. Guadalajara 208.773 209
43. Huesca 175.954 176
44. Zamora 162.251 163
45. Cuenca 151.410 152
46. Palencia 137.466 138
47. Ávila 136.598 137
48. Segovia 121.460 122
49. Teruel 106.251 107
50. Soria 77.069 78
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Ciudades
1. Ceuta 65.591 66
2. Melilla 63.968 64
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La tabla siguiente incluye circunscripciones insulares al Senado, el censo y los avales necesarios:
Baleares:
Mallorca 679.423 680
Menorca 79.273 80
Ibiza 104.308 105
Formentera 7.714 8
Canarias:
Gran Canaria 748.744 749
Fuerteventura 77.958 78
Lanzarote 112.509 113
Tenerife 795.104 796
La Palma 92.353 93
La Gomera 28.083 29
El Hierro 11.598 12
(*) El cálculo puede variar ya que las cifras del INE incluyen electores inscritos en el CERA, por lo que no se aplican los efectos de la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Supremo, en virtud de la denominada ley de nietos. EFE
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