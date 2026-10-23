Lluís Puig lamenta que Illa no le diera la bienvenida en el Parlament: "Me supo mal"

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Barcelona, 23 oct (EFE).- El exconseller Lluís Puig ha lamentado este viernes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no participara ayer en el recibimiento que organizó el Parlament para darle la bienvenida como diputado tras nueve años en el extranjero: "Me supo mal, no porque yo sea más importante que otra cosa, pero sí pensaba encontrármelo".

Sin embargo, ha dicho no estar "molesto": "Lo superaré", ha señalado en una entrevista en RAC1, sobre el hecho de que el president no estuviera ni en la recepción previa ni le saludara en el Parlament, pese a estar también en la cámara.

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Puig e Illa, sin embargo, habían mantenido una reunión discreta con anterioridad, después de que él regresara a Cataluña este miércoles después de que el Supremo levantara la orden de detención contra él por la organización del 1-O a raíz de la amnistía.

Sobre esta reunión, el diputado de Junts ha afirmado que siempre que se ha visto con un president, de Jordi Pujol a Salvador Illa, nunca ha "explotado días, lugares ni contenidos" del encuentro. "No haré comentarios", ha añadido.

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El exconseller, que se trasladará a Terrassa (Barcelona) tras años viviendo en el Rosellón (Francia), ha explicado que quiere "cumplir como diputado" y que ha pedido que el lazo amarillo que ha recordado su ausencia en el hemiciclo se quede en los despachos del grupo parlamentario.

Sobre su futuro político, no ha cerrado la puerta a repetir en las próximas elecciones, si se lo pide Junts "u otro", si bien ha descartado postularse como candidato a la Generalitat. EFE

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