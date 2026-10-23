La tenista lituana Emilija Tverijonaite se acoge a una suspensión voluntaria por dopaje

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Redacción Deportes, 23 oct (EFE).- La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) comunicó que la tenista Emilija Tverijonaite ha decidido acogerse a una suspensión provisional voluntaria, conforme a la normativa antidopaje del tenis, según explicó el organismo en un comunicado.

"Un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de canrenona" en una prueba realizada a la lituana de 21 años el pasado 2 de julio durante la competición en un evento de World Tennis celebrado en Mogyorod (Hungría).

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"La canrenona es un diurético y agente enmascarante incluido en la Lista de Prohibiciones de la AMA; su uso está prohibido en todo momento según el Programa Antidopaje del Tenis. Dada la naturaleza de esta sustancia, la normativa no exige una suspensión provisional obligatoria", reza el comunicado para explicar la postura de la tenista, que logró su mejor puesto en el ránking 1067, en marzo de 2023.

"La suspensión provisional voluntaria es una opción disponible para cualquier tenista que esté siendo investigado por la ITIA en el marco de casos de dopaje. El tiempo transcurrido bajo suspensión provisional se computará a efectos de cualquier sanción futura".

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Mientras dure la citada suspensión, Tverijonaite no tiene permitido participar en torneos, ejercer funciones de entrenadora ni asistir a ningún evento organizado o sancionado por World Tennis, la WTA, la ATP, los torneos de Grand Slam o cualquier asociación nacional. EFE