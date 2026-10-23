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La Policía recomienda a los agentes una distancia de 3 metros para usar espray de defensa

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Madrid, 23 oct (EFE).- La Dirección General de la Policía Nacional ha recomendado a sus agentes que guarden una distancia mínima de tres metros para utilizar los nuevos esprays de defensa personal del cuerpo, según se desprende del protocolo interno para el uso de estas herramientas, al que ha tenido acceso EFE.

La Policía Nacional se ha dotado de dos nuevos tipos de esprays de defensa, uno individual y otro de orden público, con una capacidad más grande y otro tipo de empuñadura, y que proyectan un gel o chorro balístico y no un aerosol, a diferencia de los modelos anteriores.

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Hasta ahora, el espray de defensa personal sólo se distribuía a las unidades de seguridad ciudadana, pero la Dirección General del cuerpo ha decidido ampliar su reparto a otras unidades "dado que la delincuencia en España es cada vez más violenta y las agresiones a policías se incrementan paulatinamente", además de producirse "un grave deterioro del principio de autoridad", según se recoge en el documento.

El uso del espray quedará circunscrito a una serie de circunstancias: ante agresiones o resistencia activa que ponga en riesgo "la integridad física del policía" y para "neutralizar a un sujeto que amenace inminentemente con autolesionarse de gravedad".

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En cualquier caso, cada vez que un agente utilice el espray, "independientemente de su afección a las personas", deberá quedar reflejado su uso en el atestado, incluyendo datos como fecha, hora e identificación del policía así como una "descripción de los efectos observados en el sujeto objeto del espray y detalle de la atención sanitaria prestada".

El protocolo también autoriza a los agentes a utilizar de manera simultánea el espray con el inmovilizador eléctrico, también denominado "taser", ya que la composición química del nuevo gel garantiza que no haya "riesgo de combustión".

Se puede utilizar también en interiores y recintos cerrados "dada su formulación en gel/chorro selectivo".

Este nuevo protocolo ha sido objeto de críticas por parte del Sindicato Unificado de Policía.

En un comunicado, el sindicato ha expresado su preocupación por la recomendación de mantener esta distancia de tres metros, y exige que en el documento quede "expresamente aclarado que no constituye una prohibición de empleo a distancias inferiores cuando las circunstancias de la intervención lo justifiquen".

"Las agresiones no se producen a la distancia que establece un protocolo. Un policía no puede quedarse sin utilizar un medio de defensa adecuado porque el agresor esté demasiado cerca", apunta el SUP en el comunicado.

Además, expresan sus dudas sobre el apartado relativo a la responsabilidad disciplinaria, y consideran que la Dirección General debe establecer "garantías claras para que las actuaciones sean valoradas atendiendo a las circunstancias reales, al peligro existente y a la información disponible para el agente en el momento de intervenir". EFE

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