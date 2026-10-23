Espana agencias

Kwizera: “Buscamos el récord de España, he entrenado para bajar de 58 minutos”

Guardar

Valencia, 23 oct (EFE).- El atleta Rodrigue Kwizera, que obtuvo la nacionalidad española este verano y llega con una mejor marca de 58:16 que registró como burundés, aseguró que busca el récord de España en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich de este domingo y, además, que se ha entrenado para bajar de 58 minutos.

Kwizera no ha obtenido el ‘transfer’ internacional de World Athletics, por lo que todavía no puede competir en campeonatos internacionales como español ni puede batir el récord de Europa, por lo que se podría dar la circunstancia de que, si registra una marca menor de 58 minutos, el récord de España sería mejor que el récord europeo del sueco Andreas Almgren (58:06).

PUBLICIDAD

Preguntado este viernes en la rueda de prensa de la élite española por cómo lleva esa presión, el atleta, que llega con la mejor marca de la lista de corredores de la prueba valenciana, que, por primera vez, podría ser ganada por un atleta español desde que adoptó la distancia oficial de 21,097 kilómetros en 2006, dijo: “Mi objetivo es correr más rápido y buscamos récord de España. He entrenado bien, mi cuerpo está bien y ya veremos el domingo para sacar buena marca”.

“Me gusta el Medio Maratón de Valencia porque es muy rápido, el año pasado corrí aquí y me gusta mucho correr”, expresó Kwizera, que aseguró: “He entrenado para bajar de 58, y lo intentaré, me he preparado bien”. EFE

PUBLICIDAD

plm sm/ism

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

La edición número 46º es la primera en la que la princesa Leonor entregará los premios en solitario

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

Julian Barnes, al recoger el premio Princesa de Asturias de las Letras 2026: “Las artes pueden dar la impresión de progreso, aunque a menudo expresan versiones nuevas de verdades antiguas”

El escritor británico ha recogido el galardón con un discurso en el que ha criticado el progreso de las artes

Julian Barnes, al recoger el premio Princesa de Asturias de las Letras 2026: “Las artes pueden dar la impresión de progreso, aunque a menudo expresan versiones nuevas de verdades antiguas”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: una nueva encuesta le da la mayoría absoluta a la suma de PP y Vox, pero el PSOE recorta su distancia

A 37 días de las elecciones generales del 29 de noviembre, todas las encuestas salvo la del CIS anticipan una mayoría holgada para PP y Vox, con un plazo para registrar listas que vencerá el lunes 26 de octubre. Feijóo es entrevistado esta mañana en Hoy por Hoy de Cadena Ser

Elecciones generales en España 29-N, en directo: una nueva encuesta le da la mayoría absoluta a la suma de PP y Vox, pero el PSOE recorta su distancia

La infanta Sofía repite con un vestido azul marino con capa para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026

La hija pequeña de los reyes Felipe y Letizia ha vuelto a demostrar su personalidad y etsilo propio con esta decisión

La infanta Sofía repite con un vestido azul marino con capa para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026

La princesa Leonor deslumbra como nunca con un semirrecogido y los pendientes de su abuela, la reina Sofía, en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026

La hija de los reyes asume un papel protagonista por primera vez en una jornada histórica

La princesa Leonor deslumbra como nunca con un semirrecogido y los pendientes de su abuela, la reina Sofía, en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

Premios Princesa de Asturias 2026, en directo: última hora de la ceremonia de entrega, alfombra roja y discursos

Elecciones generales en España 29-N, en directo: una nueva encuesta le da la mayoría absoluta a la suma de PP y Vox, pero el PSOE recorta su distancia

La Ley de Bienestar Animal es clara: no puedes dejar a tu perro dentro del coche, excepto en esta circunstancia

Qué hacer si el coche no pasa la ITV por humos: el truco de un técnico especializado para pasarla sin acudir al taller

Interior detecta un llamamiento yihadista a atacar a policías y manifestantes en España

ECONOMÍA

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

Antes de las pensiones, jubilarse dependía de la caridad: así sobrevivían los ancianos en la España medieval y en el Renacimiento

La calidad de vida mejora en España, pero no todos viven igual: estas son las comunidades donde mejor y peor se vive

DEPORTES

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”

Messi rompe otro récord en los Premios Princesa de Asturias 2026: es el primer futbolista de la historia galardonado en solitario

Messi, una vida más allá de los títulos: el legado infantil que le lleva a ganar el Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El informe que casi cambia la historia de Leo Messi: “No era común fichar a un argentino y hubo casos similares de jugadores que no eran muy altos”