Kwizera: “Buscamos el récord de España, he entrenado para bajar de 58 minutos”

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Valencia, 23 oct (EFE).- El atleta Rodrigue Kwizera, que obtuvo la nacionalidad española este verano y llega con una mejor marca de 58:16 que registró como burundés, aseguró que busca el récord de España en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich de este domingo y, además, que se ha entrenado para bajar de 58 minutos.

Kwizera no ha obtenido el ‘transfer’ internacional de World Athletics, por lo que todavía no puede competir en campeonatos internacionales como español ni puede batir el récord de Europa, por lo que se podría dar la circunstancia de que, si registra una marca menor de 58 minutos, el récord de España sería mejor que el récord europeo del sueco Andreas Almgren (58:06).

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Preguntado este viernes en la rueda de prensa de la élite española por cómo lleva esa presión, el atleta, que llega con la mejor marca de la lista de corredores de la prueba valenciana, que, por primera vez, podría ser ganada por un atleta español desde que adoptó la distancia oficial de 21,097 kilómetros en 2006, dijo: “Mi objetivo es correr más rápido y buscamos récord de España. He entrenado bien, mi cuerpo está bien y ya veremos el domingo para sacar buena marca”.

“Me gusta el Medio Maratón de Valencia porque es muy rápido, el año pasado corrí aquí y me gusta mucho correr”, expresó Kwizera, que aseguró: “He entrenado para bajar de 58, y lo intentaré, me he preparado bien”. EFE

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