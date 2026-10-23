Hidalgo: “El Cholo es uno de los mejores entrenadores del mundo”

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A Coruña, 23 oct (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, destacó este viernes, en la víspera de visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano, el magnífico trabajo que ha realizado Diego Pablo Simeone en el conjunto rojiblanco.

“No sé si tiene defensores o detractores, pero estar 14 o 15 años en un mismo sitio tiene un mérito increíble, y más al primer nivel. La evolución del Atlético de Madrid desde que él cogió el equipo hasta hoy es muy clara, aunque es evidente que cuando llegas al primer nivel siempre quieres objetivos más grandes. La trayectoria del Cholo no la voy a descubrir ahora, para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo”, manifestó.

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En rueda de prensa, el técnico deportivista señaló que viajan “a un escenario grande y bonito”, aunque él intenta preparar el partido “con normalidad” porque asume “la dificultad” de sorprender a domicilio al equipo de Simeone.

“Nosotros siempre vamos con la intención de ganar todos los partidos y a cualquier campo, luego hay que ver las condiciones que se dan en el partido, cómo llegas a los minutos finales y qué podemos sacar desde el banquillo”, respondió al ser cuestionado por si firmaba el empate en este encuentro.

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Hidalgo reveló que a lo largo de la semana ha hablado con el internacional uruguayo Josema Giménez sobre su exequipo: “Le preguntas qué han trabajado y qué quiere el entrenador en diferentes momentos. Yo cuando me enfrentaba a un exequipo siempre tenía esa dosis de motivación por volver a un sitio donde estuve bien”.

Finalmente, elogió la evolución del extremo Yeremay Hernández, a quien ve en la dirección de ser “más indetectable” y encontrar “más soluciones” ante los marcajes del rival.

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“Está actuando en una posición diferente a la del año pasado y está entendiendo mucho mejor el juego y lo que requiere en cada momento. Cada vez se le ve más diferencial. Con su evolución, van a pasar muchas más cosas”, sentenció. EFE

dmg/og