Francisco Cerúndolo avanza a las semifinales

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Redacción Deportes, 23 oct (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo avanzó ese viernes a las semifinales del torneo ATP de Bruselas tras derrotar al francés Clement Chidekh por 6-2 y 6-4.

Cerúndolo, que se deshizo de su rival en poco más de una hora, logró una ventaja de 2-0 en el primer set y en el quinto juego volvió a romper el servicio de Chidekh para distanciarse en el marcador.

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El francés ganó el primer juego del segundo set, pero el argentino, de 28 años, reaccionó, ganó tres juegos seguidos y cerró el duelo con 26 golpes ganadores frente a los 7 de su rival.

Cerúndolo se enfrentará en semifinales este sábado al ganador del enfrentamiento entre el checo Jiri Lehecka y el neerlandés Tallon Griekspoor. EFE