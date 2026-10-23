Entre alarmas, vendavales y taconeos: la muestra de Seminci que eleva el sonido en el cine

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Valladolid, 23 oct (EFE).- El ruido de los tacones en el suelo es una molestia frecuente en cualquier museo, pero no en la nueva exposición impulsada por la 71 edición de la Seminci, donde se convierte en una de las seis instalaciones de una oda al sonido cinematográfico.

El comisario de la exposición ‘Rugido Humano, Clamor de la tierra. Habitando el sonido’ y codirector de Seminci, Javier H. Estrada, ha destacado que la muestra reivindica el papel del sonido frente a la imagen en el cine, durante la inauguración de este espacio en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

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“Era importante que el sonido dejara de ser el hermano pequeño, en el cine las emociones y sensaciones es incluso más sonido que imagen”, ha señalado Estrada.

Así, un casete con canciones de la guerra civil o la vibración emitida por dos plantas comunicándose son algunos de los ecos que la exposición invita a escuchar, en una experiencia inusual en los museos, en la que los oídos deben estar más atentos que los ojos.

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La muestra se articula en dos salas conectadas por el ruido de los tacones del bailarín vallisoletano Vicente Escudero, una primera centrada en el “sonido humano”, que explora la memoria histórica y el rol del sonido como estrategia de control político y social, y una segunda dedicada a las vibraciones de la naturaleza.

La instalación contribuye así a una de las apuestas principales de esta edición de la Seminci: señalar el poder del sonido en la narrativa cinematográfica, un objetivo que refuerza con dieciséis títulos, encuentros con profesionales y la publicación de un libro especializado.

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“En esta Seminci se va a escuchar tanto o más de lo que se va a ver”, ha explicado Estrada.

El director del museo, Javier Hontario, ha confirmado que la exposición permanecerá entres sus salas hasta el 6 de diciembre y ha confesado que ha nacido del interés del exdirector del certamen fallecido a finales del año pasado, de José Luis Cienfuegos, a quien SEMINCI homenajeará en esta edición. EFE

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bca/orv/aam

(foto)