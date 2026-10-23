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El Valencia de Aguirre busca su primer triunfo ante un Villarreal que debe afinar puntería

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València, 23 oct (EFE).- El Valencia de Javier Aguirre se vuelve a examinar por segundo partido consecutivo en Mestalla en busca de su primera victoria como local ante el Villarreal de Iñigo Pérez, que llega a la décima jornada de Liga con el objetivo de mejorar su eficacia ofensiva y transformar en goles las ocasiones que genera tras dos choques sin marcar en el torneo.

El técnico mexicano afronta su tercer partido al frente de los valencianistas después de dos empates, ante el Racing de Santander en El Sardinero (2-2) y el Athletic en Mestalla (0-0), con los que no ha logrado sacar al equipo de la penúltima posición.

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Para buscar la victoria que se le resiste, Aguirre podría introducir cambios como poner en punta a Danjuma en vez de en banda o dar entrada al canterano David Otorbi. De ganar, igualaría en puntos a su rival y, dependiendo de los demás resultados, podría salir del descenso.

El Valencia mantiene las bajas de José Copete, que está cerca de volver tras ocho meses, de Dimitri Foulquier, Sadiq Umar, Sergi Canós y de Diego López.

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Al proyecto de Iñigo Pérez le está costando arrancar y el Villarreal llega Mestalla con la necesidad de sumar puntos para acercarse a la parte alta de la clasificación, de la que se han alejado tras la derrota ante el Real Madrid y el empate en casa ante el Elche.

El equipo mantiene la baja de Nicolas Pepe, a la que esta semana se suman los también lesionados Carlos Romero y Nathan Saliba. El esfuerzo realizado esta semana en el campo del Liverpool en la Liga de Campeones pueda dar pie a que entren jugadores de refresco.

Pese a la buena imagen mostrada durante la primera media hora en el campo del equipo inglés, la expedición regresó de vacío a casa y sumó una nueva decepción que tratará de compensar a los suyos en Mestalla. Al menos, los tres goles marcador (4-3) le permitieron coger confianza para afinar su puntería en LaLiga, en la que lleva dos partidos sin marcar.

- Alineaciones probables:

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido, Pepelu, Guerra, Danjuma o Rioja, Otorbi; Hugo Duro o Danjuma.

Villarreal: Peter Gulácsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Akhomach, Gueye, Santi Comesaña, Buchanan; Moleiro y Ayoze Pérez o Mikautadze

Árbitro: Por determinar.

Estadio: Mestalla.

Hora: 18:30. EFE

plm/nhp

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