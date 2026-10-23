El Gobierno afirma que aportará "en plazo" al Supremo la lista de afectados por la 'ley de nietos'

23/10/2026 El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños POLITICA M DYLAN

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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha manifestado que el Gobierno dará cumplimiento "en los plazos" en los que se está pidiendo a los requerimientos del Tribunal Supremo después de que este haya pedido al Ejecutivo central que en el plazo de cinco días le remita la lista de 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto a la 'ley de nietos'. También ha avisado de posible multa si no lo hace.

En declaraciones a los medios, Bolaños ha señalado que por parte de su Ministerio ya se aportó el 15 de octubre a la oficina del censo electoral "toda la documentación" existente a este respecto en el registro civil digitalizado. "El mismo día que nos la pidió", ha remarcado.

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Esto para apuntar que llevan "trabajando semanas desde las primeras decisiones del Supremo" y "haciendo lo humanamente posible para dar cumplimiento" a los requerimientos del alto tribunal.

A su vez, ha precisado que el Ministerio de Exteriores ya dio en su momentos instrucciones a los consulados para que facilitará los nombres. Al hilo de ello, ha dicho que le consta que desde este Ministerio se van a reforzar esas instrucciones y que se han dado "directrices claras" a este respecto.

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Sobre su Ministerio, ha incidido en que toda la información que hay en el registro civil digitalizado se le trasladará al Supremo. Todo con el objetivo de "aportar la documentación que nos piden".

El ministro Bolaños ha hecho estas declaraciones antes de clausurar el congreso DATAfórum, que ha abordado el impacto de las nuevas tecnologías en la justicia y que se ha celebrado desde el miércoles en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco).

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